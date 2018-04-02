В Воронеже обрушилась крыша пятиэтажки 

Часть кровли обвалилась на чердак. Часть крыши дома №12 по улице Танеева обрушилась в ночь на воскресенье, 1 апреля. И произошло это не под тяжестью снега, как предположили горожане, а от старости, сообщили в Управляющей компании Левобережного района. — У дома №12 по улице Танеева одно из самых слабых мест — кровля. Больше чем за 50 лет она должна была пройти как минимум два капитальных ремонта, которых не было. Изначально кровля была возведена из сомнительного качества материалов, без запаса прочности. Ночью на крыше переломилась ветхая деревянная балка, и часть старого шифера упала на чердак, — рассказал инженер УК Левобережного района Сергей Нестеренко. По словам специалиста, капремонт кровли запланирован лишь на 2022 год, и сейчас состояние крыши поддерживается за счёт сборов с собственников жилья, хотя и очевидно, «что латочным ремонтом её уже не спасти». Екатерина Трещикова
Фото — Ирина Ларина