Система Coca-Cola в России и РАНХиГС объявили о сотрудничестве

Привлечение и развитие молодых талантов — один из стратегических приоритетов системы Coca-Cola в России. 45% сотрудников компании — молодежь в возрасте 20-29 лет. Мир постоянно меняется, и молодые сотрудники часто более адаптированы к этому. Они помогают лидерам рынка оставаться на вершине благодаря внедрению инноваций. Тем не менее, устроиться без опыта работы в крупную международную компанию сразу после окончания учебы непросто. Для амбициозной и талантливой молодежи, готовой брать на себя инициативу и ответственность, в системе Coca-Cola в России действует программа подготовки будущих менеджеров Rise Management Trainee Programme. За два года участники программы проходят путь от специалиста до менеджера компании, погружаются в бизнес-задачи, перенимают опыт топ-менеджеров и реализуют кросс-функциональные проекты. Помимо Rise Management Trainee Programme, для привлечения молодых кадров с высоким потенциалом система Coca-Cola в России организует 3-месячные стажировки для студентов, участвует в ярмарках вакансий и специализированных конференциях, организует профориентационные экскурсии для студентов на заводы Coca-Cola HBC по всей России.

Система Coca-Cola в России участвует в мероприятиях РАНХиГС с 2015 года. В частности, в первом квартале 2018 года в Академии прошла встреча генерального директора Coca-Cola HBC Россия Стефаноса Вафеидиса со студентами, начался курс лекций по логистике, который читают эксперты в области цепи поставок системы Coca-Cola в России. Кроме этого, в РАНХиГС состоялись лекции сотрудников системы о том, как начать свою карьеру в крупной организации и о том, что такое социально ответственный бизнес.

Однако комплексное соглашение о сотрудничестве между системой Coca-Cola в России и РАНХиГС подписано впервые. В рамках соглашения для студентов РАНХиГС будут организованы мероприятия, которые помогут больше узнать о построении карьеры в системе Coca-Cola в России. Лекции и семинары от экспертов компании, бизнес-кейсы, ярмарки вакансий, профориентационные экскурсии на производство — только часть привилегий для ребят из РАНХиГС. Студенты вуза также смогут в числе первых получать информацию об открывшихся позициях для начинающих специалистов и подавать заявки на участие в стажировках системы Coca-Cola в России и в Rise Management Trainee Programme. Кроме этого, они смогут принимать участие в экологических и волонтерских проектах системы.

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве 30 марта 2018 года приняли участие генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис и ректор РАНХиГС Владимир Мау

Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис прокомментировал: «Система Coca-Cola в России уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с РАНХиГС по отдельным проектам. Мы видим, что студентам здесь дают отличное образование, и скоро они наверняка станут лидерами российского бизнеса. Поэтому я рад, что теперь наши отношения будут носить долгосрочный и системный характер. Студенты получат возможность работать с реальными бизнес-кейсами и развивать собственные навыки, а мы — рассказывать о ценностях компании и предлагать самым талантливым молодым специалистам стать частью нашей команды. Уверен, что от такого сотрудничества выиграют обе стороны».

Ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул: «Система Coca-Cola в России активно участвует в нашей работе. Мы очень благодарны за помощь в подготовке наших важнейших мероприятий — Гайдаровского форума и Летнего кампуса в Казани . В Академии на факультете экономических и социальных наук проходит курс, организованный логистической функцией системы Coca-Cola в России. Он получился очень популярным и интересным. Я хочу отдельно поблагодарить господина Вафеидиса, который уже прочитал мотивирующую лекцию для наших студентов. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена. Я уверен, что это начало нового, яркого этапа наших отношений. Нам очень важен международный опыт системы Соса-Cola. Нам действительно нужна экспертиза бизнеса — нам, как Академии, как школе для государственного управления и бизнеса. Это один из самых естественных альянсов, которые можно себе представить».

Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Томска и Владивостока. В планах системы Coca-Cola в России — заключить подобные соглашения с 20 ведущими вузами страны из Москвы Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина

Менеджер по внешним коммуникациям Coca-Cola HBC Россия

Пресс-секретарь РАНХиГС

Моб. +7 (916) 878-58-68 E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru