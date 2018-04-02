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На стройку полигона ТБО в Тазовском бросят дополнительные силы
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На стройку полигона ТБО в Тазовском бросят дополнительные силы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
31 марта 2018 года в ямальском поселке Тазовский прошло рабочее совещание по вопросам строительства полигона твердых бытовых отходов. Среди его участников были глава Тазовского района Александр Иванов, заместитель генерального директора АО «Транснефть — Сибирь» Сергей Сметанюк, генеральный директор АО «Корпорация Развития» Сергей Черняев, генеральный директор подрядной организации «Спинокс» Андрей Горемыкин, передает "Уралинформбюро".
Для АО «Транснефть — Сибирь» Тазовский район — приоритетная территория, так как там находится головная нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе — ГНПС «Заполярье». Оттуда нефть Мессояхской и Пякяхинской групп месторождений принимается для транспортировки в единую систему магистральных нефтепроводов Общества. С момента прихода предприятия на территорию района вопросы экологической безопасности при строительстве и эксплуатации нефтепровода определяются как первостепенная задача, которая решается совместно с местной администрацией и жителями.
Первый в Тазовском районе сертифицированный полигон ТБО, рассчитанный на 30 лет эксплуатации, способен принимать до 46 тысяч кубометров отходов в год. Он строится в рамках реализации шестистороннего соглашения между полпредом президента РФ в УрФО, главами Тюменской области, Ямала и Югры, ПАО «Транснефть» и АО «Корпорация Развития» по созданию инфраструктурных объектов магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе.
Полигон, разместившийся в трех километрах от райцентра, будет принимать ТБО поселков Тазовский, Газ-Сале, близлежащих поселений и производственных объектов Уренгойского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Сибирь». Его проект разработан санкт-петербургским институтом «Петрохим-Технология» с учетом особенностей заполярного климата и специфики промпроизводства. При этом учитывалось мнение представителей коренных малочисленных народов, чтобы найти оптимальные решения для защиты заполярной экосистемы в условиях разработки все новых и новых углеводородных месторождений.
Перерабатывать и утилизировать отходы намерены по современным технологиям — полигон будет оснащен собственными очистными для сточных и промышленных вод, газовой котельной и электроподстанцией, а также дизель-генератором на случай перебоев со светом. Предусмотрена установка сортировочного, мусоросжигающего и дробильного оборудования и цеха обезвреживания ртутьсодержащих отходов. Это позволит избежать попадания в почву или атмосферу опасных веществ.
Полигон предназначен и для утилизации отходов повышенных классов опасности, таких как медицинские, биологические, с содержанием тяжелых металлов и нефтешламы.
Весь бытовой мусор будет пропускаться через инсинераторные установки — для обезвоживания и удаления химически активных веществ. Это позволит предотвратить образование в недрах свалки сероводорода и других опасных газов и сохранить чистый воздух в окрестностях Тазовского.
Строительство ведется строго по графику. На сегодня завершен монтаж инженерных коммуникаций, ведется устройство подъездной дороги, отсыпается территории полигона, подготавливаются площадки под строительство сооружений и внутриплощадочных проездов. Более 40 специалистов и 19 единиц техники трудятся в две смены, чтобы успеть завершить отсыпку до весенней распутицы. На совещании было принято решение направить на эти работы дополнительные силы.
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