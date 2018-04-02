У трагедии есть имя и фамилия

Массовые катастрофы, как ни печально, — трагическая и неотъемлемая часть цивилизации. Но если к природным катастрофам человек может только подготовиться, то техногенные катастрофы — другое дело, их можно избежать. Всегда у катастрофы есть конкретное имя и фамилия. Следствие и суд выявляют эти имена. Можно ли по последним крупным авариям установить какие-то закономерности?

Май 1986 года — авария на Чернобыльской атомной станции, крупнейшая экологическая катастрофа современности с непредсказуемыми последствиями и числом жертв. Несмотря на доказанные упущения в конструкции реактора и ошибки в работе Минэнерго Украины , был наказан персонал станции, начиная с директора, который получил 10 лет. Главный инженер попал в психиатрическую клинику, вскрывал вены разбитыми очками. Даже лучевая болезнь не могла повлиять на приговоры работникам роковой ночной смены. За одного из осужденных из гуманных соображений вступался академик Сахаров.

Глава Украины Владимир Щербицкий, который провел первомайскую демонстрацию в Киеве, во времена СССР был для суда недосягаем. Позже он говорил, что уступил настояниям Горбачева, но взял с собой внуков. В 1990 году, уже после отставки, Щербицкий скоропостижно умер накануне заседания парламентской комиссии по Чернобылю , что породило упорные слухи о самоубийстве. Тогда многие брали на себя моральную ответственность. Президент Академии наук Александров, который был настолько уверен в реакторе РБМК, что предлагал поставить его под своей кроватью, добровольно ушел со всех постов. Академик Легасов, один из руководителей ликвидаторов, который вместо разрешенных трех недель провел в Чернобыле 4 месяца, во вторую годовщину аварии покончил с собой. Магнитная пленка, которую он оставил на столе, была при невыясненных обстоятельствах повреждена. Но, как говорили мне близкие люди, ученый ушел из жизни в значительной мере под грузом пережитого.

31 августа 1986 года в Цемесской бухте на рейде Новороссийска столкнулись пароход «Адмирал Нахимов» и зерновоз «Петр Васев», который вез ячмень из Канады . Пароход затонул за 8 минут, погибло 423 человека. Оба капитана допустили вопиющие нарушения правил судовождения и получили по 15 лет, максимальный срок. Но уже в 1992 году после распада СССР и всплеска либеральных настроений они были амнистированы президентами России и Украины. Наказание судьбы: капитан Ткаченко сменил фамилию, вновь попал в аварию и в 2003 году вместе с экипажем затонул в Атлантике. Родственники жертв говорили, что судьба жестоко подтвердила поговорку «Кому суждено утонуть, того не повесят».

1989 год — крупнейшая железнодорожная катастрофа. Близ Уфы вышедший из трубопровода газ привел к взрыву двух встречных поездов. Погибло 600 человек, почти двести детей, ехавших на Черное море. Еще 600 человек получили тяжелые травмы. «Стрелочниками» назначили рабочих треста «Нефтепроводмонтаж», которые за 4 года до аварии задели трубу ковшом экскаватора. Однако без внимания остались серьезные нарушения при строительстве. Миннефтепром и Мингазстрой приняли решение о перепрофилировании уже готового трубопровода с диаметром трубы 720 мм с нефти на сжиженный газ. Был проигнорирован строгий запрет на транспорт газа под давлением в трубах с диаметром более 400 мм. Кроме того, газопровод 14 раз опасно сближался с железной дорогой, что также категорически запрещено. После аварии трубопровод был закрыт.

2009 год — авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Погибло 75 человек, по региону нанесен мощный экологический удар. Через день после аварии я был на станции и помню признания энергетиков о том, что большее разгильдяйство вообразить трудно. Станция вибрировала, ходила ходуном, но руководство под давлением начальства накручивало киловатт-часы. И опять наказан персонал, начиная с директора и главного инженера (по 6 лет). Парламентская комиссия называла других виновных — руководство РАО «ЕЭС „Россия“ во главе с Чубайсом, компании „РусГидро“ Ростехнадзора , но эти чиновники оказались непотопляемыми. Впрочем, глава „РусГидро“ Евгений Дод в 2016 году взят под стражу, но совсем по другому делу.

Уверен, наказание одних лишь „стрелочников“ не позволяет сделать самые важные выводы, чтобы трагедии не повторялись. Катастрофа — следствие не только халатности, но также результат попустительства руководства и часто даже поощрения нарушений в погоне за обманчивыми показателями.

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Уроки „Зимней вишни“

Со времени пожара в кемеровском ТРЦ „Зимняя вишня“, унесшего 64 жизни, из которых 41 — дети, прошла неделя. Постепенно картина проясняется: основной причиной трагедии стало как традиционное российское разгильдяйство, так, судя по всему, и „высокопоставленная коррупция“. Мало сомнений в том, что следствие будет доведено до конца, а многие подозреваемые — до скамьи подсудимых. Однако уроки Кемерово не должны ограничиться только посадками. Один политический урок уже извлечен: губернатор Аман Тулеев подал в отставку (далее).

Испытание огнем

Этот холодный март 2018-го, кажется, насквозь пропитался дымом и горем. Бескрайняя какая-то трагедия в Кемерове. Жуткая — не только из-за того, что погибли люди, погибли детки. А еще и из-за „человеческого фактора“.

Как много нужно было роковых „недочетов“, которые, в итоге, привели к страшному пожару. Каждый „стрелочник“ на своем месте махнул рукой, понадеявшись на коллегу или вообще на „авось“ (далее…).

Время мужества

Колонка обозревателя „ВМ“ Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Страшный урожай „Зимней вишни“

Пожар в ТЦ „Зимняя вишня“ начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).