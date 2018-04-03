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Российская полиция будет сотрудничать с корейской во время ЧМ-2018
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Российская полиция будет сотрудничать с корейской во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
МВД России будет сотрудничать с Национальным агентством полиции Южной Кореи во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС. Соответствующее соглашение подписали глава МВД России Владимир Колокольцев и генеральный комиссар кореец Ли Чхоль Сон.
Данное сотрудничество направлено на соблюдение прав и законных интересов корейских граждан в России во время проведения турнира.
Отмечается, что в будущем полицейские Южной Кореи смогут пройти курсы повышения квалификации.
"В следующем году для южнокорейских полицейских на базе образовательных организаций МВД России предложена организация краткосрочных курсов повышения квалификации по широкому спектру направлений правоохранительной деятельности", — заявили в МВД России.
Сборная Южной Кореи сыграет на чемпионате мира — 2018 в группе F с командами Германии, Мексики и Швеции. Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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