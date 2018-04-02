Платежная система Sendy признана национально значимой

Центробанк признал платежную систему Sendy национально значимой. Соответствующая запись внесена в реестр операторов платежных систем 2 апреля.

Sendy — платежная система для совершения операций с помощью мобильного устройства. В ее основе лежит технология оплаты через QR-код. К платежной системе может присоединиться любая кредитная организация, которая обслуживает физических и/или юридических лиц, указано на сайте Sendy.

В числе прочего на сайте говорится, что Sendy — это « первая российская платежная система , предназначенная для осуществления мобильных платежей, работающая без банковских карт, напрямую со средствами клиента в кредитной организации».

Платежная система была зарегистрирована в конце сентября 2014 года под названием «Дипэй». В сентябре 2017-го система «Дипэй» была переименована в Sendy. Оператором платежной системы выступает ООО «Цифровой платеж», эта же компания зарегистрирована в качестве платежного клирингового центра и операционного центра Sendy. Расчетным центром является НКО «Русское Финансовое Общество»

В настоящее время статус национально значимых имеют 15 платежных систем из реестра ЦБ.