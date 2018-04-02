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Воробьев выразил надежду на успешную организацию выборов губернатора в Подмосковье
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Воробьев выразил надежду на успешную организацию выборов губернатора в Подмосковье 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал членов участковых избирательных комиссий региона и Мособлизбирком так же успешно провести губернаторские выборы, как и выборы президента РФ.
«Избирательный процесс у нас проходит в единый день голосования. Следующая дата — сентябрь. Я очень надеюсь, что профессиональные команды УИКов, нашего областного избиркома, все, кто работает долго, знает нюансы, процессы, так же успешно проведут избирательную кампанию», — сказал Воробьев.
Он отметил, что выборы президента РФ 18 марта прошли в регионе открыто и прозрачно и были организованы на высоком уровне.
Выборы ряда глав субъектов РФ, в том числе губернатора Московской области, пройдут 9 сентября 2018 года.
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