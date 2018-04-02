Воробьев выразил надежду на успешную организацию выборов губернатора в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал членов участковых избирательных комиссий региона и Мособлизбирком так же успешно провести губернаторские выборы, как и выборы президента РФ.

«Избирательный процесс у нас проходит в единый день голосования. Следующая дата — сентябрь. Я очень надеюсь, что профессиональные команды УИКов, нашего областного избиркома, все, кто работает долго, знает нюансы, процессы, так же успешно проведут избирательную кампанию», — сказал Воробьев.

Он отметил, что выборы президента РФ 18 марта прошли в регионе открыто и прозрачно и были организованы на высоком уровне.