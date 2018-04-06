Ещё
В ПМЭФ примет участие большая делегация французского бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ПМЭФ примет участие большая делегация французского бизнеса 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегация крупного французского бизнеса хочет приехать на Петербургский международный экономический форум, который пройдет 24-26 мая, отказов от приглашений не было, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Александр Туров.
"MEDEF (Движение французских предпринимателей — ред.), который объединяет весь крупный французский бизнес, сообщил, что в прошлом году у них была вторая по величине делегация на ПМЭФ. В этом году ожидается делегация не меньше, было заявлено участие и высших должностных лиц Франции. Пока никаких официальных отказов, отрицательных сигналов не звучало", — сказал Туров.
"Есть целый список компаний, которые планируют участвовать в форуме, основная часть — это те, кто уже имеет бизнес в России, таких крупных компаний — порядка 500. Возможно, у кого-то была иллюзия, что бизнес начнет бойкотировать международные экономические мероприятия, которые проводит Россия, но я могу сказать, что эти мероприятия вызывают интерес", — добавил торгпред.
В рамках ПМЭФ-2018 пройдет бизнес-диалог «Россия-Франция», в рамках которого запланировано три круглых стола, их тематика сейчас согласуется, отметил Туров.
"Это будут открытые мероприятия с активным участием российского и французского бизнеса, например, по таким универсальным темам как энергоэффективность, альтернативная энергетика", — пояснил торгпред.
МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
РИА Новости: последние новости
В Саратовской области не хранили "Новичок", считает эксперт Чижов прокомментировал отношения со странами, выславшими дипломатов РФ На Алтае жителям подтопленных домов доставили питьевую воду
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая338
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ89
Россиянам посоветовали отказаться от доллара349
В Москву придет аномальное потепление9
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова79
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение