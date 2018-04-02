Авгиевы конюшни российской культуры

В преддверии неизбежных перестановок в правительстве и Минкульте мы становимся свидетелями развития забавного и одновременно трагического скандала в аппарате министерства. Целый ряд СМИ подозревает руководителя департамента госохраны культурного наследия Владимира Цветнова в неформальных (или, если кому так больше понятно, нетрадиционных) связях с либеральным общественником Николаем Лаврентьевым . Само по себе это не хорошо и не плохо — личное, как говорится, дело. Однако в данном случае этому сопутствуют куда менее безобидные явления.

Ситуация с охраной памятников в стране критическая. Но дело это прибыльное, и ушлые чиновники всегда стремились поставить во главе охранительного движения своих людей. Родственников, знакомых, одноклассников, друзей, любовниц. Не всегда получается, но при успехе можно было манипулировать общественным мнением. Так произошло и в данном случае. К примеру, не сумел чиновник Цветнов лично попасть в российский национальный комитет ICOMOS (Интернационального совета по сохранению памятников и исторических мест) зато вместо него там обосновался все тот же Лаврентьев.

Тем самым, у чиновника появилась возможность с помощью влиятельной структуры организовывать запросы работающим в исторических местах застройщикам. СМИ утверждают, что запросы могут завершаться неформальным ультиматумом: платите или будете иметь неприятности разных видов. Иски в суд, обращения в ЮНЕСКО , пикеты возмущённой общественности и прочий джентльменский набор.

Есть и другой вариант шантажа, когда застройщику угрожают не выдать согласование департамента охраны культурного наследия или отозвать ранее выданное. А чтобы предать своим претензиям весомость, общественник всегда сможет продемонстрировать фото Владимира Цветнова, сделанные на мероприятиях Минкульта, которые Цветнов и Лаврентьев посещают вместе. Часто даже в компании министра, который не особо возражает против таких отношений.

Точно также министр поощряет не менее взаимовыгодные отношения своих подчинённых с общественниками и в иных сферах деятельности. Его заму Григорию Пирумову пришлось даже реально посидеть за воровство денег выделенных на реставрацию памятников в Псковской области . Сообщалось, что сейчас силовики проверяют и Владимира Цветнова в связи недавно вскрытыми хищениями реставрационного бюджета на Соловках…

Общественники Минкульта, фигурирующие в материалах уголовных дел о коррупции, настроены не очень-то про-кремлевски. Тот же Лаврентьев, скажем, «рекламировал» ролики Алексея Навального и кино про подвиги эстонских эсэсовцев. Подобное придаёт коррупции в Минкульте политический подтекст, сильно портя репутацию Владимира Мединского и приближая новые неизбежные аресты в его ведомстве.

К сожалению, сейчас без капитальной очистки Авгиевых конюшен российской культуры не обойтись. В атмосфере коррупции и политических шатаний культура расцвести не может. В таких условиях бурно разрастаются лишь такие сорняки, как мемориальная доска пособнику Гитлера Маннергейму, установленная лично Владимиром Мединским.

Вячеслав Смирновполитолог, директор НИИ политической социологии