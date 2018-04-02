В Курске горел жилой дом

Причина пожара в настоящее время устанавливается

2 апреля в 05.22 на номер «112» поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Малой Новоселовке в Курске . По указанному адресу были направлены огнеборцы ПСЧ №5, полицейские, медики и работники электросетей.

Как рассказала «КИ» инспектор ОНД и ПР по г. Курску и Курскому району Татьяна Смирнова, 77-летняя хозяйка дома после инфаркта находилась на лечении в больнице, поэтому дом не отапливался около месяца. 1 апреля ее 30-летний племянник и его трое друзей в отсутствие владелицы дома решили устроить там застолье. Ночью, один из друзей проснулся и обнаружил, что дом заполнен дымом. К счастью, никто не пострадал. Предположительная причина происшествия — неисправность печного отопления.