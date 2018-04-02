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В Курске горел жилой дом
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В Сочи горит пятиэтажный дом

В Курске горел жилой дом 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Причина пожара в настоящее время устанавливается
2 апреля в 05.22 на номер «112» поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Малой Новоселовке в Курске. По указанному адресу были направлены огнеборцы ПСЧ №5, полицейские, медики и работники электросетей.
Как рассказала «КИ» инспектор ОНД и ПР по г. Курску и Курскому району Татьяна Смирнова, 77-летняя хозяйка дома после инфаркта находилась на лечении в больнице, поэтому дом не отапливался около месяца. 1 апреля ее 30-летний племянник и его трое друзей в отсутствие владелицы дома решили устроить там застолье. Ночью, один из друзей проснулся и обнаружил, что дом заполнен дымом. К счастью, никто не пострадал. Предположительная причина происшествия — неисправность печного отопления.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, в деревянном доме повреждена кровля, а также уничтожены личные вещи.
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