Овсянников объявил «последнее китайское предупреждение» Аксенову

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал работу департамента транспорта в части организации работы общественного транспорта.

Глава города озвучил десяток маршрутов общественного транспорта в Севастополе, на регулярность работы которых поступает много жалоб от пассажиров. Выяснилось, что отдел организации пассажирских перевозок в правительстве возглавляет сын председателя бюджетной комиссии заксобрания — Александр Аксенов

«Я напомню, более года назад (сына депутата, — прим. ред.) взяли руководить отделом», — напомнил Титов Овсянникову.

«Была просьба его отца (депутата Вячеслава Аксенова , — прим. ред.). Но все-таки работать нужно! Последнее китайское предупреждение (выносится) Аксенову. У нас есть стратегия развития — за три года город получит по 150 троллейбусов и автобусов. Президент оказал нам поддержку, но повседневно нужно решать проблемы, контролировать перевозчиков. Справьтесь независимо от родства», — сказал Овсянников.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что за три года городской автопарк пополнится 150 единицами техники.

Кроме того, власти планируют перевести общественный транспорт на регулируемые тарифы.