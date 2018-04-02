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Овсянников объявил «последнее китайское предупреждение» Аксенову
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Овсянников объявил «последнее китайское предупреждение» Аксенову 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал работу департамента транспорта в части организации работы общественного транспорта.
Глава города озвучил десяток маршрутов общественного транспорта в Севастополе, на регулярность работы которых поступает много жалоб от пассажиров. Выяснилось, что отдел организации пассажирских перевозок в правительстве возглавляет сын председателя бюджетной комиссии заксобрания — Александр Аксенов.
«Я напомню, более года назад (сына депутата, — прим. ред.) взяли руководить отделом», — напомнил Титов Овсянникову.
«Была просьба его отца (депутата Вячеслава Аксенова, — прим. ред.). Но все-таки работать нужно! Последнее китайское предупреждение (выносится) Аксенову. У нас есть стратегия развития — за три года город получит по 150 троллейбусов и автобусов. Президент оказал нам поддержку, но повседневно нужно решать проблемы, контролировать перевозчиков. Справьтесь независимо от родства», — сказал Овсянников.
Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что за три года городской автопарк пополнится 150 единицами техники.
Кроме того, власти планируют перевести общественный транспорт на регулируемые тарифы.
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