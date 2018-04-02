В Майкопе провели конкурс «Безопасное колесо-2018»

Майкопе 29 марта на базе «Автогородка» и школы №9 проведен конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018».

В городском первенстве приняли участие команды из 25 майкопских школ.

Перед началом состязаний ребят напутствовали руководитель городского Комитета по образованию Юлия Миллер и начальник ОГИБДД по городу Майкопу Виталий Загайко.

На пути к победе юидовцы должны были пройти немало конкурсных испытаний: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности». Оценивали знания и умения своих юных помощников строгие, но справедливые сотрудники Госавтоинспекции. В рамках первенства «Безопасное колесо» был также проведен творческий конкурс «Вместе — за безопасность дорожного движения», посвященный 45-летию создания отрядов ЮИД, рассказали в администрации Майкопа.

Ближе к обеду конкурсанты посетили размещенную во дворе школы полевую кухню и отведали солдатской каши.

Завершился конкурс церемонией награждения лучших юных инспекторов движения. От имени мэра Майкопа Андрея Гетманова победителей и призеров поздравил заместитель главы администрации Юрий Томчак.

Лидером городского первенства стал Лицей № 8. Команда примет участие в республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо», который состоится в апреле этого года.