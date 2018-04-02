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В Майкопе провели конкурс «Безопасное колесо-2018»
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В Майкопе провели конкурс «Безопасное колесо-2018» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Майкопе 29 марта на базе «Автогородка» и школы №9 проведен конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018».
В городском первенстве приняли участие команды из 25 майкопских школ.
Перед началом состязаний ребят напутствовали руководитель городского Комитета по образованию Юлия Миллер и начальник ОГИБДД по городу Майкопу Виталий Загайко.
На пути к победе юидовцы должны были пройти немало конкурсных испытаний: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности». Оценивали знания и умения своих юных помощников строгие, но справедливые сотрудники Госавтоинспекции. В рамках первенства «Безопасное колесо» был также проведен творческий конкурс «Вместе — за безопасность дорожного движения», посвященный 45-летию создания отрядов ЮИД, рассказали в администрации Майкопа.
Ближе к обеду конкурсанты посетили размещенную во дворе школы полевую кухню и отведали солдатской каши.
Завершился конкурс церемонией награждения лучших юных инспекторов движения. От имени мэра Майкопа Андрея Гетманова победителей и призеров поздравил заместитель главы администрации Юрий Томчак.
Лидером городского первенства стал Лицей № 8. Команда примет участие в республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо», который состоится в апреле этого года.
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