Билет на ЧМ-2018: как не купить подделку

Паспорт болельщика — российское изобретение. Он ускоряет проход зрителей на стадион — карточку просто прикладывают к турникету, чтобы тот открылся и обеспечивает безопасность зрителей. Документ не выдадут человеку, который отметился в беспорядках на спортивных мероприятиях. Для получения FAN ID требуется всего несколько минут, отмечает "ТВ Центр"

Наличие документа дает массу привилегий — бесплатный трансфер, а для иностранцев еще и безвизовый въезд в Россию

"Паспорт болельщика, кроме безвизового въезда, дает возможность бесплатного проезда между городами организаторами. Вместе с билетом регистрируетесь на сайте транспортной компании, бронируете себе поезд и можете передвигаться между городами-организаторами на этих поездах абсолютно бесплатно", — рассказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций России Андрей Романков

Но если с получением FAN ID никаких проблем не возникает, то покупка билетов на чемпионат мира превращается в лотерею, в прямом смысле слова. Исключительной монополией на их реализацию обладает ФИФА. Продажа проходит в три этапа. В первом, он начался еще в сентябре, болельщики подавали заявки на участие в случайной жеребьевке билетов. Те, кому не повезло, вставали в электронную очередь. При этом на тот момент не было известно, где пройдут встречи определенных составов, то есть заявки подавались либо на дату игры, либо на команду. Второй этап, который проходит сейчас, и уже понятно, где состоятся матчи конкретных участников мундиаля, также состоит из розыгрыша и последующей очереди. Третий этап продаж, он начнется в апреле, традиционный, когда билеты реализуются онлайн или в кассах. При том, что ФИФА распределило на чемпионат мира более миллиона билетов, эксперты оценивают шансы любителей футбола попасть стадион, как один к пяти. Благодатная почва для появления спекулянтов.

"Спрос превышает в пять раз. Если обычный обыватель не смог купить билет, соответственно, он вынужден искать на вторичном рынке", — говорит основатель p2p-платформы eTicket4.ru по продаже билетов на мероприятия Даниил Кручинин.

Организаторы, казалось бы, сделали все, чтобы на корню пресечь возможные спекуляции. Билеты именные. В одни руки продают не больше четырех, куда можно вписать гостей. А за перепродажу российский административный кодекс наказывает штрафом вплоть до миллиона рублей. И, тем не менее, вторичный рынок существует. Множество сайтов за определенный процент предлагают попасть на чемпионат мира без жеребьевок и очередей.

Повышенный спрос, уверяют специалисты, создает условия для появления подделок. Когда у «официалов» билеты уже не достать, начинаются альтернативные поиски, которые нередко приводят к мошенникам. На их уловки попадаются даже эксперты билетного рынка.

"Несмотря на то, что у меня хороший опыт, я понимаю и могу отличать сайты, в Лондоне, например, попадал на подделку. Мы покупали 4 билета на одно из мероприятий, пришли на мероприятие и два билета из них просканировали, два из них сказали: извините, люди уже прошли", — посетовал генеральный директор компании Tickets Cloud Егор Егерев.

Корреспондент «ТВ Центра» позвонила в одну из компаний, которая предлагает возможность посетить матчи чемпионата мира по футболу. Менеджер по продажам заверяет, что билеты со встроенными чипами подделать невозможно.

— У вас все билеты настоящие?

— Конечно, они у нас дороже. Мы просто таким образом зарабатываем деньги. У нас есть свои выходы, где у нас выдана квота билетов. Нам нет смысла обманывать людей. Мы людям делаем приятно. А мы с этого свою комиссию имеем.

Комиссия не маленькая. ФИФА продает самый дешевый билет, к примеру, на встречу сборных России и Египта за 1280 рублей. У спекулянтов цена — 20 тысяч. Покупка у официального источника самого дорогого билета на финал обойдется в 66 тысяч рублей, у перекупщиков это будет стоить 300 тысяч. Впрочем, главное здесь, что билеты, вероятнее всего, настоящие.

Многие эксперты считают, что ничего плохого во вторичном рынке билетов нет. Тем более, что он выполняет свою определенную функцию, например, дает возможность попасть на мероприятие в самый последний момент или наоборот отдать свой билет, если не можешь на него пойти.