Врио главы Хасанского района Приморья назначен Валерий Алпатов

Он родился 26 августа 1956 года.

Врио главы Хасанского района Валерий Алпатов. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Временно исполняющим обязанности главы Хасанского района Приморского края назначен Валерий Алпатов. Соответствующий документ подписала и.о. главы района Ирина Старцева

Согласно приказу, Валерий Алпатов будет исполнять обязанности руководителя муниципалитета до выборов нового главы. К своим обязанностям врио руководителя муниципалитета приступит во вторник, 3 апреля.

Справочно: Валерий Алпатов родился 26 августа 1956 года в селе Богуславец Красноармейского района Приморского края. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт Московского юридического института по специальности «Правоведение». Трудовую деятельность ведет с 1975 года. С 2011 года работает в администрации Хасанского района, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.