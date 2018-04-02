В Саратове приставы вернули выгнанную девочку в родные стены

В Октябрьском районе Саратова родные не пускали в дом несовершеннолетнюю девочку. Дело даже попало в суд. И правоохранители восстановили справедливость, исполнив решение фемиды о вселении несовершеннолетней в жилое помещение. В суд обратилась мать девочки Татьяна Кравцова

— В дом, где прописана Анастасия, которой вот-вот должно исполниться 18, ее не пускали родные бабушка и отец, — сообщили подробности АиФ-Саратов в областной службе судебных приставов. — Родственники категорически отказывались давать ключ, чтобы Настя могла приходить в дом, где родилась и жила долгое время до расставания родителей. Более того, несколькими годами ранее бабушка даже попыталась через суд выписать внучку из дома, в котором проживает по договору социального найма. Однако суд оставил исковые требования пожилой женщины без удовлетворения.

Бабушка и отец отказывались выполнять требование суда. И приставы вместе с Настей и ее мамой прибыли в дом. Мужчина отказался открыть дверь, мотивировав нежеланием пускать в квартиру бывшую гражданскую супругу. Но после предупреждения о применении мер принудительного характера, все же впустил свою дочь и представителей закона в дом.

С большим нежеланием бабушка смирилась с решением суда, и приставы передали дубликат ключа от дома Насте.