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В Саратове приставы вернули выгнанную девочку в родные стены
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В Саратове приставы вернули выгнанную девочку в родные стены 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Октябрьском районе Саратова родные не пускали в дом несовершеннолетнюю девочку. Дело даже попало в суд. И правоохранители восстановили справедливость, исполнив решение фемиды о вселении несовершеннолетней в жилое помещение. В суд обратилась мать девочки Татьяна Кравцова.
— В дом, где прописана Анастасия, которой вот-вот должно исполниться 18, ее не пускали родные бабушка и отец, — сообщили подробности АиФ-Саратов в областной службе судебных приставов. — Родственники категорически отказывались давать ключ, чтобы Настя могла приходить в дом, где родилась и жила долгое время до расставания родителей. Более того, несколькими годами ранее бабушка даже попыталась через суд выписать внучку из дома, в котором проживает по договору социального найма. Однако суд оставил исковые требования пожилой женщины без удовлетворения.
Бабушка и отец отказывались выполнять требование суда. И приставы вместе с Настей и ее мамой прибыли в дом. Мужчина отказался открыть дверь, мотивировав нежеланием пускать в квартиру бывшую гражданскую супругу. Но после предупреждения о применении мер принудительного характера, все же впустил свою дочь и представителей закона в дом.
С большим нежеланием бабушка смирилась с решением суда, и приставы передали дубликат ключа от дома Насте.
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