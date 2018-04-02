Госсобрание Марий Эл досрочно прекратит полномочия двух депутатов

Вопросы лишения мандата рассмотрят в отношении секретаря комитета по развитию агропромышленного комплекса Сергея Вершинина и заместителя председателя комитета по законодательству Алексея Степанова

Сергей Вершинин в конце марта уволился из Юринского лесничества, которое возглавлял с 2008 года. На данный момент он уже перешел на должность министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. Она освободилась после ухода с поста Анатолия Ермолаева , который был признан виновным в незаконной вырубке леса в 2010 году.

Алексей Степанов попросил о сложении депутатских полномочий в феврале текущего года. Ранее в отношении него вступило в силу решение суда о штрафе в 190 тыс. рублей за незаконное получение кредита.