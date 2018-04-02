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Госсобрание Марий Эл досрочно прекратит полномочия двух депутатов
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Госсобрание Марий Эл досрочно прекратит полномочия двух депутатов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На апрельской сессии государственного собрания Марий Эл прекратят полномочия двух депутатов от партии «Единая Россия».
Вопросы лишения мандата рассмотрят в отношении секретаря комитета по развитию агропромышленного комплекса Сергея Вершинина и заместителя председателя комитета по законодательству Алексея Степанова.
Сергей Вершинин в конце марта уволился из Юринского лесничества, которое возглавлял с 2008 года. На данный момент он уже перешел на должность министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. Она освободилась после ухода с поста Анатолия Ермолаева, который был признан виновным в незаконной вырубке леса в 2010 году.
Алексей Степанов попросил о сложении депутатских полномочий в феврале текущего года. Ранее в отношении него вступило в силу решение суда о штрафе в 190 тыс. рублей за незаконное получение кредита.
Фото: Евгений Поторочин
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