Ещё
Мадонна покрасовалась топлес на Пасху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадонна покрасовалась топлес на Пасху 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Летом она отметит 60-летие. Но это не значит, что Мадонна (Madonna) готова отказаться от привычных провокаций. Пару месяцев назад звезда в одном из интервью обмолвилась, что сейчас она уже не секс-символ, а «располневшая мама будущего футболиста». И все-таки…
Публикация от Madonna (@madonna)
1 Апр 2018 в 3:49 PDT  В воскресенье католики праздновали Пасху и по такому случаю Мадонна решила слегка поразвлечься. Звезда опубликовала видеоролик в котором медленно опускает камеру на область декольте и становится видно, что перед камерой певица стоит топлес. Большинство поклонников в восторге, хотя некоторым выходка Мадонны пришлась не по вкусу.
Ранее сообщалось о планах звезды снять свой новый фильм в качестве режиссера. Мадонна заинтересовалась байопиком об уроженке Сьерра-Леоне, балерине Микаэле ДеПринс. В свое время Микаэлу удочерила пара из США, затем девушка стала самой известной темнокожей балериной.
По словам Мадонны, у создателей картины появилась уникальная возможность «пролить свет» на Сьерра-Леоне и позволить ДеПринс стать голосом всех осиротевших детей, рядом с которыми она росла. «Я очень вдохновилась историей Микаэлы. В какой-то мере наши творческие пути схожи. Мы хотим рассказать о её сложной жизни и сделать из фильма голос всех детей-сирот», — заявила звезда.
Клео.Ру: последние новости
Бузова готова искать жениха Алла Пугачева: «Придется стареть красиво» Пугачева скорбит без слов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Тест: Знаете армейский жаргон?20
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан74
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение