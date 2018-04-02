Сбербанк: Переезд 200 сотрудников «СберТеха» в инновационный центр «Сколково» начнется в ближайшее время

Переезд 200 сотрудников компании «Сбербанк-Технологии» («СберТех») в инновационный центр «Сколково» начнется в ближайшее время. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Сбербанка. «Вопрос переезда первых 200 сотрудников в инновационный центр «Сколково» прорабатывается. Потребовалось время на создание необходимой для «СберТеха» инфраструктуры, но офис в бизнес-центре на ул. Нобеля уже готов принять первые команды. В ближайшее время начнется переезд. Мы не планируем при этом переезде освобождать площади в Москве , так как продолжаем развивать компетенции, в том числе и в столице», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось о планах перевести первых 200 сотрудников «СберТеха» в «Сколково» в декабре 2017 г. По словам сити-менеджера инновационного центра Максима Шейфеля, Сбербанк планировал перевести в центр 14,5 тыс. сотрудников своей структуры. «Сбербанк-Технологии» («СберТех») — российская IT-компания, входящая в группу Сбербанк. Год основания — 2011 г. Основная задача «СберТеха» — разработка и внедрение инновационных IT-продуктов для Сбербанка.