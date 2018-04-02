100 талантливых ребят из Башкирии пройдут мастер-классы мировых педагогов 

В республике стартовала неделя Академии Фонда Владимира Спивакова. 1 апреля состоялось торжественное открытие проекта. На одной сцене с музыкальными номерами выступили талантливые ребята и лучшие педагоги из России, Франции и Израиля. Отрывок из эпоса «Урал-батыр» исполнила участница телевизионного конкурса «Синяя птица» Ляйсан Золотарёва.
— Со 2 по 7 апреля в Уфе, Учалах и Салавате более 100 талантливых детей пройдут мастер-классы по направлениям: «фортепиано», «скрипка», «кларнет», «флейта», «саксофон», «вокал» и «изобразительное искусство», — рассказали организаторы проекта.
Мастер-классы пройдут музыкальных школах республики. Одним из приглашенных гостей проекта стал педагог из Израиля Александр Поволоцкий из ансамбля «Виртуозы Тель-Авива». Он даст уроки игры на скрипке. Профессор Парижской и Тулузской консерваторий Екатерина Немирович-Данченко поделится секретами игры на фортепиано.
Ляйсан Золотарева исполнила отрывок из эпоса «Урал-батыр»
Благотворительный фонд Владимира Спивакова в Башкирии был создан в 2016 году по инициативе самого Владимира Спивакова и при участии главы республики Рустэма Хамитова. Целью проекта была поддержка талантливых детей в различных областях искусства. С 2016 года в проектах Фонда приняло участие более 1000 детей.