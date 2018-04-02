Фигурантка Мосейцевского дела подала апелляцию в областной суд 

Людмила Любимова хочет изменить срок наказания. Заседание по апелляции пройдет в понедельник, 2 апреля, в 10 часов.
Напомним, что суд назначил Любимовой пять лет колонии общего режима. История началась еще в 2014 году. В приемной семье, которая была больше похожа на общину, погибла 13-летняя девочка. Врачи насчитали у нее большое количество гематом и травм. Матушки заявили, что ребенок якобы упала с печки. В результате выяснилось, что детей в приемной семье постоянно избивали. Девочки дали показания в суде. Все три фигурантки дела о селе Мосейцево получили реальные сроки.