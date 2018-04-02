Под контролем. Банкротство «Мотовилихинских заводов» не скажется на выполнении гособоронзаказа

С иском о банкротстве оборонного предприятия обратилось обратилось в июне прошлого года АО «ВНИИ „Сигнал“ Владимирская область ). Заявитель обосновывал свои требования наличием задолженности со стороны предприятия в размере 32,1 млн рублей. Это предприятие занимается разработками систем наведения и стабилизации вооружения ракетной, артиллерийской и бронетанковой техники.

Напомним, „Мотовилиха“ занимается производством реактивных системы залпового огня, самоходной и полевой артиллерии, минометов. Гражданская продукция включает в себя нефтепромысловое оборудование. Холдинг „Мотовилихинские заводы“ входит в структуру госкорпорации „Ростех“ . На предприятии трудится шесть тысяч сотрудников. Процедура наблюдения в отношении ПАО „Мотовилихинские заводы“ была введена по иску „Сигнала“ в августе прошлого года.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск „Сигнала“ к „Мотовилихинским заводам“ далеко не единственный. Так, ОАО „АКБ „Россия“ требует с подконтрольной холдингу торговой структуры — ЗАО „ТД „Мотовилихинские заводы“ по кредитному договору 7,1 млрд рублей. 6 марта арбитраж Санкт-Петербурга Ленинградской области признал требования законными и вынес решение об удовлетворении требований кредитора.

СМИ сообщали и о других долгах предприятия. По данным РБК, „Мотовилиха“ задолжала 59 миллионов налоговых платежей. „Коммерсантъ“ писал о том, что число кредиторов, чьи требования включены в реестр ПАО достигает 88. Издание приводило слова управляющего предприятием Виталия Шемигона о причинах накопления таких долгов и банкротства. Ими он считает „утрату финансовой независимости, неудовлетворительную структуру баланса, отрицательную величину чистых активов, неэффективное использование ликвидных и заемных средств, несбалансированную политику по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью“. Шемигон, выступая в арбитражном суде, исключил наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

В пресс-службе ПАО „Мотовилихинские заводы“ ответили о дальнейших действиях руководства предприятия. „Открытие конкурсного производства требует проведения инвентаризации и оценки, по итогам которой совместно с комитетом кредиторов или собранием кредиторов будет принято решение о дальнейших действиях в отношении предприятия и его имущественного комплекса“, — пояснили в компании.

До 20 апреля должно пройти заседание кредиторов, которые выберут арбитражного управляющего. Пока его обязанности исполняет Виталий Шемигон. Далее будет решаться вопрос о реализации имущества предприятия — для пополнения конкурсной массы и выполнения требований кредиторов.

Московская биржа с 29 марта приостановила торги акциями „Мотовилихинских заводов“ в связи с признанием организации банкротом, сообщил портал „Финама“. С 5 апреля акции „Мотовилихинских заводов“ будут исключены из раздела „Третий уровень“ допущенных к торгам ценных бумаг.

Следует отметить, что в ходе грядущей реализации имущества „МЗ“, возможно, будет реализован проект избавления от непрофильных активов. У предприятия имеются пустующие промышленные площадки. Земли под ними могут быть проданы муниципалитету для реализации девелоперских и общественно-культурных проектов. проектов. О такой возможности говорил в феврале замгендиректора „Ростеха“ Александр Назаров : „Мы намерены существенно модернизировать предприятие, сделать его современным, компактным. При этом у завода есть излишки площадей“.

“Открытие конкурсного производства не означает прекращения производственной деятельности предприятия, — ответили “ФедералПресс» в пресс-службе «МЗ» на вопрос о дальнейших действиях. — У и.о. конкурсного управляющего нет задачи провести массовые сокращения. Предприятие должно выполнить гособоронзаказ, а для этого требуются квалифицированные кадры». На предприятии подчеркнули, что гособоронзаказ (ГОЗ) будет выполнен: «Не допустить срыва ГОЗ — важнейшая задача и.о. конкурсного управляющего, менеджмента и трудового коллектива предприятия. Находясь в процедуре наблюдения, предприятие с этой задачей справилось, и в дальнейшем приложит все усилия для своевременного выполнения работ по гособоронзаказу».

Напомним, в феврале предприятие посетил замминистра обороны РФ Юрий Борисов . Он заявил, что военное ведомство заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении предприятия и также акцентировал важность сохранения персонала предприятия в процессе финансового оздоровления. Чиновник пообещал, что военное ведомство загрузит «Мотовилиху» гособоронзаказом до 2027 года.

Процесс держат под контролем и власти региона. «Краевое правительство в лице министерства промышленности Пермского края внимательно следит за происходящим на „Мотовилихинских заводах“. Сейчас ситуация под контролем руководства холдинга. Это стратегическое предприятие, поэтому ни о каких сокращениях не может идти речи. Рабочие места будут сохранены», — пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе минпромторга Прикамья.

Фото: mz.perm.ru