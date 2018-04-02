Каменщики требуют долги по зарплате у строительной компании

Многие из этих мужчин пришли за зарплатой пешком — у них просто нет денег на проезд. Бригада каменщиков во главе с Дмитрием Мелехиным несколько месяцев по договору подряда работала на строительную компанию СВК-Групп, располагающуюся по адресу улица Овражная, дом 8, офис 302. В разгар рабочего дня двери здесь закрыты, опознавательные таблички сорваны.

«Несмотря на трудности, все объемы работ мы выполнили в срок. Теперь общая задолженность по зарплате — 1 миллион 200 тысяч рублей», — рассказал бригадир Дмитрий Мелехин.

В договоре написано, что за всю работу заказчик обязан выплатить вознаграждение в размере 3 миллиона 700 тысяч 690 рублей. Акты о выполненных работах подписаны в начале марта 2018 года. Претензий от представителя застройщика и прораба СВК-Групп нет, они есть у рабочих.

«У меня двое детей дома, я вообще не знаю как нам жить. Еще и кредит!», «А у меня вообще на данный момент нет денег, я не знаю на что жить», «Я плачу алименты, у меня двое детей», — поделились каменщики.

Среди рабочих есть иностранные граждане. Ойбек Эргашев не может уехать на родину в Узбекистан — ему не на что купить билет, а сроки миграции уже заканчиваются.

15-ти этажный объект, где бригада возводила из кирпича стены и перегородки, находится на улице Якушева 16 А. Всего по документам 1000 кубов наружных и 4,5 тысячи внутренних работ. Технический заказчик — УК «Строитель» — полностью рассчитался с СВК-Групп. Это подтвердили в офисе компании. «СВК-Групп полностью рассчитано, удержано только гарантийное обслуживание. Мы предоставим все документы, подтверждающие, что расчет произведен», — говорит директор по правовым вопросам группы компаний «Строитель» Наталья Боровик

Выполнило СВК-Групп свои обязательства или нет, руководство компании комментировать отказалось. Телефоны журналистов ОТС директор Валерия Фаткулина удалила в черный список. Вот ее открытая страница в контакте — девушка любит фотографироваться на фоне моря и пальм. Судя по информации, ее мама Татьяна Стефанцова руководит фирмой по доверенности дочки. Вот она отдыхает во Флоренции на площади Синьории, а тем временем рабочие ждут зарплату.