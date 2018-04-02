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Опубликован обновленный вариант программы Сахалинского медиафорума
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Опубликован обновленный вариант программы Сахалинского медиафорума 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В первый день, 12 апреля, в Сахалинском государственном университете пройдут более 20 секций. Участники форума обсудят следующие темы: — городские новости в радиоэфире: новые форматы;
— международное сотрудничество в информационном пространстве;
— новая экономическая политика на Дальнем Востоке;
— острова «дальневосточных гектаров» — перспективы, идеи, решения;
— печатные СМИ: перспективы развития; эфир или интернет: новые возможности для ТВ в эпоху цифровизации;
— освещение спортивных мероприятий;
— научПОП: Наука доступным языком;
— Внутренняя и внешняя коммуникация университета. Организация работы пресс-службы;
В качестве спикеров на секциях МедиаФорума выступят федеральные эксперты: пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов, тележурналист, комментатор отдела корреспондентов ОАО «Первый канал» Антон Верницкий, главный редактор Beyond The Headlines Всеволод Пуля, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, генеральный директор телевизионной компании «СТП КОНТЕНТ» Игорь Потоцкий, руководитель комплексных проектов ТАСС Константин Шимбирев, заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций на Дальний Восток Сергей Нехаев, генеральный директор компании «Имидж-Контакт» Михаил Омский.
Кроме того 12 апреля на полях форума пройдет торжественная презентация проекта «Медиашкола „Дальневосточный репортер“, где руководство бесплатной школы журналистики объявит о завершении отбора претендентов и дату начала обучения.
Второй день форума, 13 апреля, начнется с пресс-конференции губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. После начнется насыщенная программа — более 25-ти секций, на которых участники обсудят следующие темы:— региональная информационная политика. Опыт дальневосточных регионов;
— Мемы в Медиа. Как использовать „веселые картинки“ для любого контента;
— Возможности соцсетей для СМИ;
— Правовые новеллы для журналиста;
— Новые возможности для развития некоммерческого сектора;
— SMM, как неотъемлемая часть бизнес-процесса компании.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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