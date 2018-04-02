Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 1 на 2 апреля 

Лауреаты «Ники», врио госсекретаря США, китайский ответ Трампу, заявления Порошенко о «посланниках бога» из ООН, ситуация в Кемерове, взаимные обвинения Эрдогана и Нетаньяху и шутки Илона Маска.
Вечером 1 апреля в Москве назвали лауреатов старейшей отечественной кинопремии «Ника», а в США — врио главы Госдепартамента — им стал Джон Салливан.
Китай со 2 апреля в качестве ответной меры на пошлины США снял налоговые льготы для американских товаров.
Петр Порошенко заявил о важном условии для введения миротворцев ООН на территорию Донбасса, отметив заслуги канцлера Меркель и президента Макрона, которые помогли «дожать» Владимира Путина на встрече «нормандской четверки». Но сенатор Алексей Пушков уверен, что Порошенко не с теми обсуждает введение миротворцев.
Лидеры Израиля и Турции обменялись взаимными обвинениями в истреблении мирного населения из-за инцидента на границе сектора Газа 30 марта.
В Москве скоропостижно скончался художественный руководитель и основатель «Театра.doc» Михаил Угаров.
СМИ сообщили, что руководство Росгвардии ходатайствует о привлечении к уголовной ответственности кемеровских коллег, а управляющая сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала свой арест.
В мире науки обсуждают открытие корейских ученых, которые научились управлять поведением мышей с помощью нейроимплантов.