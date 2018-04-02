Контрафактный цемент «бодяжат» продавцы

«Бодяжить» — некогда модное слово снова в обороте, теперь благодаря цементу. Его выгодно смешивать с золой, но факт бодяги надо еще доказать. Этим и занялись эксперты компании «Искитимцемент». Точку продажи долго искать не пришлось — помог интернет.

— Если с завода цена 230 рублей, как у них может быть 220 рублей? Это сразу навело на мысль, что это не искитимский цемент, — говорит начальник управления сбыта завода «Искитимцемент» Алексей Ростов.

Упаковочная тара тоже сомнительная. На ней, например, нет логотипа производителя и его адреса, хотя продавец уверяет, что реализует только продукцию «Искитимцемента».

— На нашем официальном мешке, в который мы фасуем цемент, есть знак обязательной российской сертификации. На контрафактном цементе этого знака нет, как нет и штампа самого сертификата, — объясняет директор по производству завода «Искитимцемент» Сергей Червоткин.

Масса содержимого указана произвольно: допуск плюс-минус килограмм, хотя по ГОСТ отклонение не более

500 граммов. Взвешивание мешка и вовсе обескураживает.

В аттестованной лаборатории предприятия изучают физико-механические и химические свойства цемента. Результат химического анализа готов через сутки. С физико-механическими испытаниями сложнее. Результат по прочности цемента, согласно ГОСТ, будет известен только через 28 суток, когда пройдут физико-механические испытания бетонных образцов-балочек. Промежуточный результат по прочности через двое суток — после формования балочек.

Впрочем, есть способ анализа контрафактного цемента для домашних условий. Надо тщательно смешать цемент с водой — один к одному — и вылить в стеклянную посуду. Дать отстояться пару минут. Светло-серая пленка с черными вкраплениями на поверхности покажет, что цемент разбавлен золой.

Информация от экспертов важна, прежде всего, частным покупателям цемента. Крупным компаниям контрафакт продать сложнее. Но и они не застрахованы. Итог применения некачественного сырья может быть печален. И это не только вероятное разрушение строений.

— Разбавляя готовый цемент золами, шлаками неизвестного качества, состава, совершенно не контролируя их свойства, недобросовестные фасовщики реализуют смеси, в составе которых содержаться радиоактивные, химически опасные вещества. Могут содержаться. Попав в строительные конструкции, они могут годами наносить вред здоровью, — предостерегает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун

Итог лабораторных исследований специалисты обещали представить в срок. Но уже по факту понятно — закупленный цемент смешан с золой. Это видно не только по водному раствору, но и по просеянной через мелкое сито массе. Черные вкрапления — частички несгоревшего угля в золе.