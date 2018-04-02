Бойкот московских ТЦ провалился?

После трагедии в Кемерове в соцсетях распространялись массовые призывы бойкотировать торговые центры в субботу, 31 марта. Также выдвигались требования, чтобы ТЦ отчитались в готовности к чрезвычайным происшествиям.

Business FM опросила представителей нескольких столичных торговых центров. В «Савеловском» сокращения покупателей не отметили, сообщил директор по рекламе и маркетингу торгового комплекса Дмитрий Шевцов

— Если говорить визуально и на общих собственных ощущениях, никаких падений посещаемости нет. Бойкота как такового мы не заметили. Но сюда идут не только люди, которые идут непосредственно в комплекс, но и те, кто идут мимо, выходят из метро и проходят дальше по улицам, поэтому у нас в любом случае посещаемость большая как была, так и остается.

— А есть ли опасения у вас как у представителей торгового комплекса, что после этой истории люди действительно переориентируются на интернет-покупки?

— Нет. Во-первых, потому что у нас больше торговый, нежели развлекательный комплекс. У нас нет кинотеатра и развлечений, это именно торговая площадка, куда люди приходят за конкретным товаром. Если посмотреть по статистике, то у нас средняя посещаемость комплекса в выходные — полтора часа, тогда как в торгово-развлекательных — от полутора до трех часов. Поэтому у нас таких опасений нет.

В «Авиапарке» также сообщили, что количество посетителей не изменилось. Однако после трагедии в Кемерове чувствуется беспокойство покупателей по поводу безопасности, говорит директор по коммуникациям торгового центра Мария Бежанова

— Трафик в пределах нормы. Ни резкого оттока, ни роста количества людей мы не наблюдали как будние дни, так и в выходные. Конечно, ощутим негативный информационный фон. После такого масштабного чрезвычайного происшествия люди, естественно, испытывают тревогу и беспокойство. Мы это наблюдаем в социальных сетях «Авиапарка». Огромное количество вопросов, прежде всего от постоянных посетителей «Авиапарка»: они хотят понять, как действовать в случае ЧП, как работают системы, как открываются двери, то есть интересуют достаточно прикладные, конкретные вопросы противопожарной безопасности. Мы всю неделю бесконечно на них отвечаем, прежде всего в соцсетях, и решили даже провести лекцию-экскурсию по «Авиапарку» для желающих, чтобы наглядно продемонстрировать и рассказать о действиях, которые нужно предпринимать в случае срабатывания системы оповещения.

— Есть ли у вас опасения, что люди после этого происшествия все-таки переориентируются и станут меньше ходить в торговые центры?

— У нас в торговом центре проходит огромное количество занятий на еженедельной основе, сюда приезжает огромное количество людей именно заниматься, развлекаться, в том числе за покупками. Предположить, что все это можно сделать онлайн, невозможно.

Ведущая Business FM Ксения Изотова 31 марта побывала в торговом центре «Гудзон» на Каширке и также не заметила изменений:

Ксения Изотова ведущая Business FM «В субботу я приезжала в ТЦ „Гудзон“ на Каширском шоссе за покупками, где сегодня, как выяснилось, была пожарная тревога. Я видела призывы бойкотировать торговые центры 31 марта, но, с одной стороны, у меня не было другого времени для посещения, кроме субботы, поскольку это был единственный выходной на неделе, с другой стороны, было журналистское любопытство, будет ли меньше людей в этот день. В принципе, „Гудзон“ не особо пользуется популярностью, поскольку он расположен далековато от метро, кроме того, относительно недалеко находятся другие торговые центры. В общем, меня „Гудзон“ и привлекает тем, что там не много народу. Так было и в минувшую субботу. В продуктовом магазине народ возил телеги, полные продуктов, соответственно, были небольшие очереди на кассах. Также я зашла в один из магазинов одежды, спросила, была ли в торговом центре пожарная тревога после трагедии в Кемерове, на что продавцы посмотрели на меня с удивлением и сказали, что пожарной тревоги у них давно не было. Если судить по машинам на подземной парковке, то автомобилей было, в принципе, как в обычный выходной день».