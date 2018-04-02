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ВМТП сообщил о рекордном грузообороте в первом квартале 2018 года
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ВМТП сообщил о рекордном грузообороте в первом квартале 2018 года 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Владивостокский морской торговый порт в первом квартале 2018 года на 50% увеличил грузооборот, побив исторический рекорд, сообщает пресс-служба ВМТП.
"В первом квартале общий грузооборот ВМТП увеличился на 50% к уровню 2017 года. По итогам периода грузооборот порта достиг исторического максимума — 2,4 миллиона тонн грузов различной номенклатуры", — говорится в сообщении.
Объем контейнеров в первом квартале вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111 тысяч TEU. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 110% — до 1,3 миллиона тонн, а автомобилей и спецтехники — более чем в два раза (на 112%) и составил 13,2 тысячи единиц.
Также выросла среднесуточная скорость перевалки грузов. В первом квартале 2018 года она составила 456 вагонов, что на 31% превысило показатель аналогичного периода 2017 года.
"По итогам 2018 года мы выйдем на новый исторический рекорд для ВМТП — около 10 миллионов тонн груза", — отметил генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов.
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO) — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов.
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