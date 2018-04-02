В Омске из-за внедрения новой транспортной сети отменили 28 маршрутов

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Департамент транспорта уже начал вносить в работу общественного транспорта изменения и корректировать маршруты в соответствии с новой маршрутной сетью. Так, уже были отменены 28 дублирующих маршрутов и изменены ещё 26. Помимо этого, мэрия приобрела для перевозки омичей новые автобусы среднего класса.

Так, в соответствии с новой маршрутной сетью изменится схема движения автобусов №50 и №23, а также маршруток №344 и №302.

«Мы понимаем, что маршрутная сеть — это живой, сложный механизм, поэтому после окончательного её внедрения мы проанализируем эффективность, а в октябре сделаем «контрольный срез» с учётом мнения жителей. В случае необходимости все узкие места будем корректировать», — отметил Алексей Мартыненко , директор департамента транспорта администрации города.