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На участие в конкурсе «Мисс Россия-2018» поступило около 70 тысяч заявок
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На участие в конкурсе «Мисс Россия-2018» поступило около 70 тысяч заявок 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 70 тысяч девушек изъявили желание принять участие в национальном конкурсе «Мисс Россия-2018», в финал вышли 50 участниц, рассказала на пресс-конференции в четверг гендиректор смотра Лариса Тихонова.
Финал конкурса в этом году состоится 14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Традиционно он будет состоять из трех этапов. В качестве ведущих выступят финалистка конкурса «Мисс Россия-2007» Вера Красова и радиоведущий Максим Привалов.
"Около 70 тысяч заявок поступило на участие в конкурсе… Финал будет посвящен искусству, красоте в искусстве, современному искусству. Надеемся, что новый формат заинтересует зрителей. У нас есть 50 конкурсанток, которые принимают участие в финале", — сказала Тихонова.
Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия-2017» весной прошлого года. Эта победа дала девушке возможность принять участие в международном конкурсе «Мисс Мира».
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