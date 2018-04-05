На участие в конкурсе «Мисс Россия-2018» поступило около 70 тысяч заявок

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Около 70 тысяч девушек изъявили желание принять участие в национальном конкурсе «Мисс Россия-2018», в финал вышли 50 участниц, рассказала на пресс-конференции в четверг гендиректор смотра Лариса Тихонова

Финал конкурса в этом году состоится 14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Традиционно он будет состоять из трех этапов. В качестве ведущих выступят финалистка конкурса «Мисс Россия-2007» Вера Красова и радиоведущий Максим Привалов

"Около 70 тысяч заявок поступило на участие в конкурсе… Финал будет посвящен искусству, красоте в искусстве, современному искусству. Надеемся, что новый формат заинтересует зрителей. У нас есть 50 конкурсанток, которые принимают участие в финале", — сказала Тихонова.