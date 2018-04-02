Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 км

Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 км, при этом она должна полностью разрушиться в плотных слоях атмосферы около 04:00 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Отмечается, что станция прекратит свое орбитальное существование в 03:47 мск.

Ранее бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота в беседе с «Аргументами неделi» рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу Земли.

По словам эксперта, с учётом того, что станция летит со скоростью 8 км/с, ожидать её падения можно с 28 марта по 10 апреля.