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Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 км
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Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 км 

RT на русском 1 час назад
Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 км, при этом она должна полностью разрушиться в плотных слоях атмосферы около 04:00 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Отмечается, что станция прекратит свое орбитальное существование в 03:47 мск.
Ранее бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота в беседе с «Аргументами неделi» рассказал о расчётном сроке входа китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» в атмосферу Земли.
По словам эксперта, с учётом того, что станция летит со скоростью 8 км/с, ожидать её падения можно с 28 марта по 10 апреля.
RT на русском: последние новости
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