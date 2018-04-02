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Овечкин с первых минут выйдет на лед в матче с «Питтсбургом»
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Овечкин с первых минут выйдет на лед в матче с «Питтсбургом» 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
«Вашингтон» объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». Российский нападающий Александр Овечкин с первых минут выйдет на лед во встрече, которая станет для него 1000-й в североамериканской лиге.
Полностью стартовая пятерка выглядит следующим образом: Брукс Орпик, Якуб Ержабек, Том Уилсон, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Место в воротах займет Филипп Грубауэр.
Встреча начнется в 2.30 по московскому времени.
Here's how the boys lined up for #CapsPens. Congrats again to @ovi8 on hitting #OV1000 here tonight. Read today's Skate Shavings for more on the matchup: https://t.co/FPl3r2KFZs#ALLCAPS pic.twitter.com/Vg3RFa6vDW
— Washington Capitals (@Capitals) 1 апреля 2018 г.
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