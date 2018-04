Овечкин с первых минут выйдет на лед в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон» объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». Российский нападающий Александр Овечкин с первых минут выйдет на лед во встрече, которая станет для него 1000-й в североамериканской лиге.

Встреча начнется в 2.30 по московскому времени.

Here's how the boys lined up for #CapsPens. Congrats again to @ovi8 on hitting #OV1000 here tonight. Read today's Skate Shavings for more on the matchup: https://t.co/FPl3r2KFZs#ALLCAPS pic.twitter.com/Vg3RFa6vDW

— Washington Capitals (@Capitals) 1 апреля 2018 г.