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Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с повышенной активностью аллигаторов
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Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с повышенной активностью аллигаторов 

RT на русском 57 минут назад
Жителей города Сарасота во Флориде предупредили об опасности проникновения аллигаторов во дворы и дома в связи с «повышенной активностью пресмыкающихся на фоне повышения температуры», при этом в бассейне одного из домов города уже обнаружили аллигатора. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
Отмечается, что также были зафиксированы два случая попадания аллигаторов в дома жителей. В полиции призвали соблюдать осторожность при отдыхе у водоёмов и относиться с осторожностью и уважением к этим пресмыкающимся. В январе сообщалось, что в Мексике крокодил напал на четырёхлетнего мальчика и утащил его под воду.
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