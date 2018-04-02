Кто родился 2 апреля

Николай Петрович Николаев (48 лет), председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Возглавлял управление по связям с общественностью Всероссийского союза страховщиков, некоммерческое партнерство «Национальное объединение страховых представителей» и коммуникационную группу «АМСКОМ». Был руководителем комитета по пропаганде предпринимательской деятельности, вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». С 2014 года возглавляет Центр независимого мониторинга исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского Народного фронта.

Александр Никитович Лаврик (69 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Работал в ООО «ЕвразХолдинг». Избирался депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области . С октября 2013 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Кемеровской области.

А ещё в этот день родились:

Николай Анатольевич Евменов (56 лет), командующий Северным флотом. Адмирал. Командовал соединениями атомных подводных лодок, подводными силами Тихоокеанского флота, занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом. В апреле 2016 года был назначен командующим Северным флотом.

Андрей Вячеславович Юдин (56 лет), командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ . Генерал-лейтенант. Служил в Дальневосточном, Восточном и Южном военных округах. В сентябре 2015 года был назначен на должность командующего Военно-воздушными силами — заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

Соавтор первых в СССР операций по реплантации пальцев, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти, пересадке кожно-мышечных лоскутов и ряда других уникальных операций. Ренат Акчурин впервые в Европе внедрил операционный микроскоп в коронарную хирургию.

Среди направлений работы кардиохирурга — защита миокарда, хирургическое лечение ишемической болезни сердца, трансплантации сердца, лазерная ангиопластика.

В ноябре 1996 года Ренат Акчурин возглавлял бригаду хирургов, проводивших операцию по аортокоронарному шунтированию первому Президенту России Борису Ельцину

Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005), композитор и дирижёр. Народный артист РСФСР. В 1934 году в Харбине создал джаз-оркестр, который возглавлял в течение 65 лет. В конце 1940-х годов вместе со своим музыкальным коллективом переехал в СССР. Его оркестр стал первым советским коллективом, который исполнял оркестровый джаз.

Олег Лундстрем также широко известен как композитор и аранжировщик. Он автор джазовых композиций: «Расцветает сирень», «Песня без слов», «Пролог», «Бухарский орнамент», «Любви дороги», «Наступил рассвет» и других, а также ряда камерно-инструментальных и вокальных циклов.