Плохой/хороший полицейский 

В России старт избирательной кампании фактически становится и её финишем: интриги быть не может, если в регионе нет оппонента, занимающего высокий пост в законодательной или исполнительной власти (например, как Евгений Ройзман в Екатеринбурге) или крупного бизнесмена, который может себе позволить полновесно присутствовать в медиа и вести дорогую избирательную кампанию. В остальных случаях бороться, разумеется, бесполезно. Во что по факту превращается избирательная кампания на губернаторских выборах, так это в смотрины: за полгода временно исполняющие обязанности глав регионов попросту говоря должны не облажаться и работу бюджетных денег использовать на свой позитивный имидж. На финише кампании у исполняющего за плечами — опыт работы с бюджетом региона. Чего, например, у оппонентов псковского врио априори не будет. Не будет у них и такого количества эфиров, новостей и полос в газетах. Если в системе вдруг происходит сбой, то про запас у исполнительной власти есть муниципальный фильтр. Конкурентная ли это борьба? Федеральная антимонопольная служба, наверное, ответила бы, но, к сожалению, выборы не входят в их зону ответственности. Собственно, здесь можно закончить канючить о конкурентных выборах и поставить точку в вопросе обсуждения интриги. Но остаётся важная тема: в процессе избирательной кампании формируется политический почерк губернаторской команды и условия, стилистика взаимодействия с политическими силами. В отличие от команды Турчака, которая строила его избирательную кампанию (и работу в целом) на имидже «федеральной проходимости» и нахождении на Олимпе (ну или хотя бы не предолимпье), команда Ведерникова строит кампанию на непроизвольной эмпатии к врио губернатора и на его открытости к диалогу. Тут он смущённо дарит жительницам Пскова тюльпаны, тут — голосует вместе с семьёй, тут встречается с общественностью и молодёжью. Отчитывает подчинённых так, как будто после этого хочет сразу извиниться. Ещё ни разу не поскандалил с оппозицией, не обвинил в пиаре или сотрудничестве с госдепом. Скорее всего, и в случае с первым, и в случае со вторым модель политического поведения не выдумывается, а соответствует человеческим качествам и того, и другого. Стратегия даже чем-то вызывает ассоциацию с моделью «плохой полицейский / хороший полицейский». Второй очевидный плюс для кампании Михаила Ведерникова — принцип «табула раса», возможность начать с чистого листа. Де-факто нынешний врио не может нести ответственность за работу команды Турчака, несмотря на то, что именно этот год, пожалуй, наиболее сложный с точки зрения социальной напряженности (даже оптимизация 2014/2015 проходила незаметнее). В начале года администрации (во всяком случае, пока) удалось потушить или притушить сразу несколько пожаров, несмотря на то, что коптило как надо. Оперативность решения вопроса с «Псковавиа» и в целом рост влияния «жилищно-коммунального» вице-губернатора Александра Кузнецова сыграли действующей команде в плюс. Критика от политической оппозиции по-прежнему пока идёт в адрес команды Турчака — если не брать ситуацию со свалкой в Порховском районе, но на этом направлении не могло не рвануть после бездействия городских и региональных властей на протяжении последних лет. Михаил Ведерников заявил об участии в выборах на встрече с молодёжным парламентом. Фото: пресс-служба администрации Псковской области. Пока скорее негативно выглядит подготовка к «Ганзе-2019»: проблема пока еще вроде бы не на горизонте, но нужно признать, что практически все инфраструктурные объекты надо будет подводить к празднику в состоянии аврала. Заставить городские власти осилить подготовку документации по реконструкции «Машиностроителя» региональная администрация так и не смогла. Не можем мы предсказать и то, как будет развиваться бюджетный процесс и взаимодействие с министерством финансов: выполнить установки Минфина по реструктуризации госдолга крайне трудно, но основные отчёты перед министерством будут в ноябре — после выборов, поэтому с медийной точки зрения финансовые проблемы до выборов рванут не должны. В целом позитивный фон работы новой администрации некоторые эксперты и политические телеграм-каналы объяснили грамотной работой его медийщиков, что (опять же, пока) вызывает сомнения по ряду причин. Здесь медийщики Ведерникова, скорее, должны сказать спасибо своему шефу за интенсивность работы: в отличие от Турчака и команды, которые в пятницу «уезжали в неизвестном направлении», Михаил Ведерников почти всё время работает по выходным, что заметно позволяет насытить информационную составляющую. Показательно, что заявление о готовности участвовать в избирательной кампании тоже было сделано в воскресенье — «мёртвый» новостной период. Пожалуй, единственный пока негативный — и с рабочей, и с медийной точки зрения — момент касается ситуации со свалкой под Порховом и взаимоотношения в этом разрезе с Псковским облсовпрофом. Профсоюзы, которые не скрывают, что выборы — практически единственный способ заставить власть прислушаться к проблемам, подключились к опросу местных жителей, предложенному Общероссийским народным фронтом и одобренным Ведерниковым. Подключились так, что испортили, так сказать, всю идею: 2/3 участников опроса на обратной стороне опросных листов, что их не устраивает ни один из вариантов и выразили своё «особое мнение». Михаил Ведерников и Наталья Плявинская. Фото: пресс-служба администрации Пковской области. После этого глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области и депутат Псковской гордумы Григорий Турчин сообщил Ведерникову о вмешательстве в опрос со стороны профсоюзов, на что врио губернатора заявил, что «это недопустимо». А спустя несколько дней активист псковского ОНФ Наталья Плявинская буквально наехала на руководителя Псковского облсовпрофа Ульяну Михайлову за действия в Порхове. «Я бы хотела понять вопрос о том, почему вы публично фактически унижали Григория Михайловича [Турчина]. О каком тогда вашем этическом праве являться членом штаба регионального отделения ОНФ можно тогда говорить? У меня такая реакция на ваше поведение на этом опросе», — стало известно «Псковской губернии» цитирует Плявинскую «Псковское агентство информации». Если брать в расчёт, что накануне Наталья Плявинская стала первым общественным помощником Михаила Ведерникова, то высказывание обретает политический оттенок. И пока непонятно, связано ли это просто с токсичностью темы межмуниципальной свалки или политики здесь больше, чем темы ЖКХ. Потому что в кулуарах если и называли кандидата, который мог бы поспорить за пост губернатора, то именно Михайлову, за спиной которой стоит почти 50 тысяч членов профсоюза. Изначально это звучали слишком (даже так: слишком-слишком) самонадеянно, но теперь можно точно сказать: ОНФ не будет ни выдвигать Михайлову, ни помогать с прохождением муниципального фильтра. Продолжение следует