В Казани обсудят возможность включения первого издания Корана в РФ в список ЮНЕСКО

КАЗАНЬ , 2 апреля. / ТАСС /. Международная исламская богословская конференция, на которой обсудят возможность включения первого печатного издания Корана в России в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО , откроется в понедельник в Казани. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Для того, чтобы войти в [список нематериального культурного наследия] ЮНЕСКО нужно, чтобы наш казанский исторический Коран, а вы знаете, что у него десятки переизданий, прошел международную кораническую сертификацию. Она будет пройдена, когда собравшиеся [на конференции] ученые выскажут свое мнение и наметят пути того, как это сделать", — рассказал организатор мероприятия Фарид хазрат Салман.

Египта, Сирии, Ирака, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемена, Палестины, Иордании, Алжира, Ливии, Марокко, Сенегала, Международная исламская богословская конференция по вопросам стандартизации текста исторического казанского издания Корана пройдет в рамках мероприятий по линии Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», а также популяризации Болгарской исламской академии. Как считают организаторы, международная стандартизация текста исторического казанского издания Корана увеличит его популярность в мусульманском мире. В мероприятии примут участие ученые и богословы из Ливана Турции и других стран.

Первый печатный Коран создали в Казани в 1803 году по приказу Екатерины II. Помимо того, что его распространили среди мусульман-татар, последующие варианты Корана, которые печатались в Казани, были предназначены для последователей двух богословских школ, напомнил Фарид хазрат Салман.