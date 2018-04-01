Мавроди ни о чем не сожалел

Недобрую славу о себе оставил Сергей Мавроди — основатель пирамиды «МММ». Его похоронили 31 марта на Троекуровском в Москве . В обстановке секретности. В закрытом гробу.

Ему стало плохо поздним вечером на автобусной остановке в районе Савеловского вокзала. Случайный прохожий вызвал скорую. Приехавшие врачи застали Мавроди еще в сознании. Он жаловался на боли в сердце, говорил, что трудно дышать. Будучи доставленным в близлежащую горбольницу, пациент потерял сознание и вскоре умер.

"Ему не нужны были деньги. Он искренне говорил, что деньги — это бумага. Ему интересно было овладевать вниманием людей, быть гуру таким, главой некой секты", — рассказал Александр Молохов , бывший адвокат Мавроди.

Он изначально не признавал ни «шестисотых» Mercedes, ни малиновых пиджаков, ни золотых цепей. Затрапезный внешний вид не мешал Сергею Мавроди проворачивать такие аферы, которые другим новым русским и не снились. Чего стоит одна история с пропажей реестра вкладчиков «МММ-94».

После краха первой своей пирамиды Мавроди, помнится, спешно избрался в Госдуму . Через год он был лишен депутатской неприкосновенности, через два был объявлен в международный розыск, еще через 5 лет его поймали по месту прописки. Оказалось, все это время он жил в собственной трехкомнатной квартире на Комсомольском проспекте по подложному паспорту под фамилией Зайцев.

Дальше были суд и тюрьма на четыре года. За решеткой Зайцев-Мавроди пристрастился к писательству. Любимые темы: зомби, апокалипсис, труположество. Когда по выходе в 2008-м на него еще свалились иски вкладчиков — суммарно на 5 миллиардов рублей — в качестве оплаты должник предложил кухонную утварь, несколько стульев и свои книжки. Единственную квартиру — ту, что на Комсомольском проспекте, — у него не могли отнять по закону.

Он редко выходил на улицу. Чтобы друзья, родственники или какие-то женщины его посещали, никто не видел. Ночами Мавроди продолжал писать про всякую жуть или общался с поклонниками в Сети, а днями ел, спал и «крутил динамо» — так он называл свой любимый велотренажер.

"Хочу напомнить один момент: когда было «МММ» и все кричали тогда, что у нас бедные пенсионеры, неграмотные, что я воспользовался неграмотностью населения, на Западе мне никто бы цента не дал, что что показала жизнь?" — говорил Сергей Мавроди.

Это он о тогдашнем скандале с Берни Медоффом, легендой Уолл-Стрит, получившим за пирамидостроительство 150 лет тюрьмы. Мавроди был очень впечатлен размахом своего коллеги, но вот его извинения на суде перед американцами не одобрял. Жалеть вкладчиков не по-пацански, объяснял «выпускник» «Матросской тишины».

"Я ни о чем не сожалею. Я это говорил неоднократно. К возмущению и к гневу всех меня смотрящих, еще раз повторяю: я ни о чем не сожалею ни секунды", — уверял Мавроди.

Потом была не слишком успешная пирамида «МММ-2011». Мавроди тогда решил перейти на интернет-технологии, но наученные горьким опытом россияне ему попросту не поверили. Выход нашелся сам собой: начать охмурять иностранцев, чем дальше от России , тем лучше.

Весьма скоро Народный банк Китая объявил «МММ» вне закона. Сайты системы были закрыты, электронные платежи — остановлены. Многие китайцы остались ни с чем. Сходным образом, просуществовав около года, были запрещены «МММ-ЮАР» и «МММ-Зимбабве». А вот в Нигерии — крупнейшем государстве Африки — отделения интернет-пирамиды, несмотря на все гонения, действуют до сих пор. В прошлом году даже проходили сообщения, что в иных нигерийских деревнях день рождения Мавроди отмечался как праздник. Интересно, как дело обстоит сейчас?..

Лидер нигерийской общины Петербурга Адиноий Озигис Суберу рассказывает, что его соплеменники хоть и слабы в финансовой грамоте и доверчивы как дети, зато сильны в колдовстве. Этого-то, дескать, покойный Мавроди и не учел.

Итак, Мавроди не стало. Всю неделю тело его не желали забирать из морга родственники — родной брат, бывшая жена и единственная дочь, с которыми Мавроди, мягко говоря, не ладил. Говорят, младший брат даже запретил хоронить старшего в семейной могиле, где лежат их родители.

В итоге за погребение великого комбинатора взялись некие анонимные вкладчики «МММ-2011». Они купили престижный участок на Троекуровском кладбище за 3,5 миллиона рублей, положили своего лидера в дорогой полированный гроб, а сами спрятались в красной палатке. Нанятой охране было приказано никого не подпускать к мероприятию ближе, чем на сто метров. В общем, странные похороны странного человека.

Варшавка, 26, где когда-то располагалась штаб-квартира «МММ», а теперь разные кафе и магазины. Так и не допущенная до тела группа друзей Мавроди устроила здесь свои альтернативные поминки.

"Я понимаю, что нас не пустили на похороны. Боятся вандалов, лишнего шума. Те, кто проиграл по своей глупости и жадности, затаили обиду", — уверен актер Владимир Пермяков

Вот уж кто тогда точно проиграл, так этот простодушный актер. Маска Лени Голубкова , прилипнув к лицу, сломала ему всю дальнейшую карьеру. «Из него пер талант бизнесмена, он не знал, куда его деть. Если бы я был министром финансов, я бы взял к себе его советником, пусть бы придумывал идеи», — сказал Пермяков.

Рядом — двойник Брежнева Борис Макаров . Столько лет фотографировался с туристами на Арбате, копил по копейке на старость, чтобы в 2011-м вдруг взять и вложиться в виртуальные акции на сайте своего знакомца Мавроди.

"Талантливейший человек. Очень жаль, что так рано ушел. Он мог бы еще сделать многое", — считает Макаров.

И, наконец, знаменитая «Властилина» Валентина Соловьева, считавшая в 90-х деньги даже не мешками — комнатами, отсидевшая 10 лет за мошенничество и теперь едва сводящая концы с концами.

"Нам нельзя быть богатыми. Среди людей нельзя что-либо иметь. Вы представляете, если бы я на дорогих машинах каталась, ходила бы в шубах собольих, меня бы давно не было. Он не играл. Он смирился уже, что будет доживать вот так", — сказала Соловьева.