Назад в прошлое: Трамп воодушевил разведчиков

Соединенных Штатов Америки официально появился новый госсекретарь. По-нашему — министр иностранных дел. После того, как Тиллерсона президент Трамп уволил через Twitter, новым шефом американской дипломатии стал Майк Помпео, экс-директор ЦРУ . К международной дипломатии ранее отношения не имел, но зато дипломатический дебют у него получился ярким: 60 наших дипломатов высланы из США. Решение состоялось после отставки Тиллерсона. Значит, Майк Помпео к этой истории уж точно причастен. Как точно причастен и к отвратительным попыткам вербовки наших отъезжающих дипломатов, ну, чтобы в Москву их отправить уже с американским заданием. Мило.

Зато в Москве посол США Хантсман на голубом глазу заявляет: «Мы можем сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером». Но как раз именно это мы и не можем сделать, потому что ни американцы, ни британцы не желают не то что говорить честно — вообще говорить. Одни ультиматумы, санкции и высылки. Это разрушение дипломатии как метода находить решения и разрушение дипломатии как профессии. Ведь если высшими дипломатами назначают людей от международных отношений далеких, то это воплощение в жизнь хорошо знакомого нам лозунга: «И кухарка может управлять страной». Тоже проходили. Знаем. Не надо. Зато там пока так. К чему это приводит?

Уезжавших дипломатов провожали всем посольством. Объявленные персонами нон-грата сотрудники дипмиссии с супругами, детьми спешили к автобусам. Под звуки марша «Прощание Славянки» жали руки коллегам, остающимся работать, желали друг другу удачи.

Открыты ворота. Выезжают автобусы с российскими флагами, наши дипломаты покидают территорию посольства и вообще территорию США, направляются в аэропорт. Это самая масштабная высылка за всю историю российско-американских отношений — сразу 60 дипломатов — а с учетом членов их семей всего США покидает 171 человек.

Возглавляла колонну машина посла — Анатолий Антонов хотел лично убедиться, что вся процедура в аэропорту пройдет корректно. Автомобили с дипломатическими номерами ехали без какого-либо явного сопровождения с американской стороны, а вот на подъезде к аэропорту на обочине их уже ждали машины со спецсигналами, которые направили колонну к специальному въезду в аэропорт, ведущему сразу на летное поле.

Там наших дипломатов уже ждали два правительственных Ил-96 специального летного отряда «Россия», прибывших из Москвы. Накануне их загрузили коробками и чемоданами с личными вещами уезжающих. С разницей в два часа самолеты поднялись в воздух: один сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке , чтобы забрать сотрудников постпредства России при ООН и консульства, которых американцы решили выслать, второй борт напрямую полетел домой. К этому моменту журналисты уже отсканировали бросившийся в глаза QR-код, который наши дипломаты разместили на автобусах. За кодом скрывалась интернет-ссылка на видеообращение посла.

"Десятки наших коллег — российских дипломатов — покидают США. Они не враги Америке. Американские власти выслали своих друзей. Дипломаты развивали отношения между Россией и США", — заявил Анатолий Антонов.

"Добро пожаловать в Российский культурный центр", — эту фразу теперь уже бывший директор центра Олег Жиганов говорил всем многочисленным гостям. Американцы любили приходить сюда послушать концерты, посмотреть выставки, наше кино. Здесь же — уроки русского. Максимальная открытость. Но и руководителя культурного центра власти США внесли в список на высылку.

На одной из стен нарисованы американские астронавты и наши — Юрий Гагарин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова , которая и открывала этот культурный центр в 1999 году. Картина символизирует эпоху достойного соперничества сверхдержав, которое затем перешло в сотрудничество. А вот как изобразить то, что происходит сейчас?

"Антироссийская истерия американского истеблишмента достигла такого уровня, что какому-то логическому осмыслению просто не поддается. Это непонятный и хаотичный способ уколоть", — сказал Олег Жиганов, бывший руководитель Центра науки и культуры в Вашингтоне.

Среди тех, кого объявили персонами нон-грата, и совсем молодые дипломаты, и опытные высокопоставленные сотрудники, например, торгпред России Александр Стадник , у которого до этого американцы захватили здание торгпредства в Вашингтоне. Эту же участь постигнет резиденция генконсула в Сиэтле. Это российская госсобственность, которую Госдеп потребовал освободить к 24 апреля. А вот само консульство надо было закрыть уже 30 марта.

Все последние дни работы в холле толпились люди, которые надеялись в последний момент забрать готовые документы, — в тот момент в консульстве до потолка громоздились коробки. Его закрытие американская сторона объяснила тем, что оно слишком близко располагается к заводу Boeing и базе подводных лодок Kitsap. Близко — это в 50 километрах.

"Это полная чушь! И, конечно, комментировать тут нечего. Мы занимаемся своими прямыми консульскими обязанностями ежедневно, и нам абсолютно нет никакого дела до каких-то баз. Что касается Boeing, то могу сказать, что наше консульство оформляло сотрудникам этой крупнейшей американской корпорации визы", — отметил генконсул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

Москва дала Вашингтону абсолютно зеркальный ответ: высылаются 60 американских дипломатов, закрывается консульство в Санкт-Петербурге . Но в Госдепе этой реакцией возмутились.

"Становится совершенно ясно, что Россия не настроена на диалог. Я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты вопреки многим другим странам приняли решение выгнать российских шпионов. Мы не рассматриваем это как дипломатический ответ в духе «зуб за зуб». Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь", — заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

В Белом доме отметили, что решение о самой массовой в истории высылке российских дипломатов принимал лично Трамп. При этом сам он на эту тему так и не проронил ни слова ни на камеры, ни в Twitter. Но за антироссийские действия сорвал аплодисменты.

Hараздававшая на Майдане печенье, бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд довольна. «Я рада, что у нас теперь согласованная, скоординированная политика с ключевыми союзниками в отношении России. Думаю, это вообще впервые, когда администрация Трампа смогла скоординироваться с союзниками. Теперь мы должны продолжать давление по всему спектру», — сказала она.

Трамп воодушевил истеблишмент, а влиятельным ветеранам разведки словно подарил по персональной машине времени.

"Все, что происходит, знакомо, немного как в старые времена. Мы жестко ведем себя с Россией, мы действуем согласованно с союзниками по всему миру, у нас лидирующая роль. Очень не по-трамповски. И я очень счастлив наблюдать все это", — подчеркнул Майкл Хайден , экс-директор ЦРУ.

Дональд Трамп до сих пор в центре расследования спецпрокурора Мюллера, который ищет следы возможного сговора лидера США с Кремлем. Впереди еще промежуточные выборы в Конгресс, с которыми у республиканцев проблемы. Антироссийская тема сейчас — самый беспроигрышный вариант. В администрации дали понять, что могут пойти и еще дальше.

"Мы знаем о подходах к нашим дипломатам, их пытаются склонить к сотрудничеству с американскими специальными службами. Им предлагают взаимодействовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Я считаю эти действия возмутительными, провокационными", — отметил Анатолий Антонов.

Подобные заявления на официальном уровне слышны только от российской стороны.