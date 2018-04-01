Архангелогородцы могут выиграть к 9 мая 1000 деревьев 

Питомник «Экоплант» запустил к Дню Победы благотворительную акцию «Аллея славы». В девяти городах организаторы высадят 9000 деревьев — во дворах, у школ и больниц. Планируется привлечь к работе добровольцев из числа горожан.
— Давайте прямо сейчас начнем этот сумасшедший марафон, поддержим друг друга и расскажем об этом на всю страну, — призвали в своем видеоролике организаторы акции.
Города разделены на три группы — мегаполисы (от 1 миллиона жителей), средние (от 500 тысяч до 1 миллиона жителей) и маленькие города (до 500 тысяч жителей). В этом году в акции могут принять участие Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Архангельску для победы придется сильно постараться — сейчас столица Поморья, набрав 62 голоса, в своей группе занимает 10 место. В лидерах — Магнитогорск (2098 голосов), Димитровград (1413) и Севастополь (1183). Поддержать Архангельск можно на сайте проекта.
В 2017 году победу одержали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск и Ржев.