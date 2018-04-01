Ещё
Архангелогородцы могут выиграть к 9 мая 1000 деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архангелогородцы могут выиграть к 9 мая 1000 деревьев 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Питомник «Экоплант» запустил к Дню Победы благотворительную акцию «Аллея славы». В девяти городах организаторы высадят 9000 деревьев — во дворах, у школ и больниц. Планируется привлечь к работе добровольцев из числа горожан.
— Давайте прямо сейчас начнем этот сумасшедший марафон, поддержим друг друга и расскажем об этом на всю страну, — призвали в своем видеоролике организаторы акции.
Города разделены на три группы — мегаполисы (от 1 миллиона жителей), средние (от 500 тысяч до 1 миллиона жителей) и маленькие города (до 500 тысяч жителей). В этом году в акции могут принять участие Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Архангельску для победы придется сильно постараться — сейчас столица Поморья, набрав 62 голоса, в своей группе занимает 10 место. В лидерах — Магнитогорск (2098 голосов), Димитровград (1413) и Севастополь (1183). Поддержать Архангельск можно на сайте проекта.
В 2017 году победу одержали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск и Ржев.
29.ru: последние новости
Охота за солнечными зайчиками и крепкий сон: как домашние питомцы в Архангельске встречают весну В Северодвинске люди открыли стрельбу по голодной рыси «Некому помочь»: 85-летняя северянка в стужу жила без воды и отопления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке82
Китай огласил ответ на ограничения США365
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1119
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»316
Германия признала провал Tornado381
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение