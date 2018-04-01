Россия представит в ОЗХО «ясное предложение» по расследованию «дела Скрипаля»

Россия инициировала специальное заседание исполнительного совета ОЗХО , чтобы представить «ясное предложение» по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", − заявил Шульгин в интервью "Российской газете" . По его словам, «это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери». «Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», − отметил постпред РФ при ОЗХО.

Заседание исполнительного совета ОЗХО намечено на среду, 4 апреля, и будет закрытым для прессы.