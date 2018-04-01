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Россия представит в ОЗХО «ясное предложение» по расследованию «дела Скрипаля»
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Россия представит в ОЗХО «ясное предложение» по расследованию «дела Скрипаля» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Россия инициировала специальное заседание исполнительного совета ОЗХО, чтобы представить «ясное предложение» по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", − заявил Шульгин в интервью "Российской газете". По его словам, «это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери». «Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», − отметил постпред РФ при ОЗХО.
Заседание исполнительного совета ОЗХО намечено на среду, 4 апреля, и будет закрытым для прессы.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по «делу Скрипаля». В их числе − вопрос о характере помощи, которую Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО, а также о том, предоставила ли британская сторона дополнительную информацию по расследованию.
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