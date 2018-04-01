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России неизвестно число экспертов ОЗХО, работающих по «делу Скрипаля»
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России неизвестно число экспертов ОЗХО, работающих по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: KM.RU
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. России неизвестно количество экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), работающих по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Мы также задавали техсекретариату все эти вопросы. Но в действующей практике такие данные не подлежат разглашению. Формально — из соображений безопасности. Например, если техэксперты работают в Сирии, то сведения о них не раскрываются, чтобы им потом никто не отомстил, не сделал ничего плохого. Так и здесь: работает некая группа, но нам о ней ничего не известно", — сказал Шульгин в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, сколько экспертов ОЗХО занимаются «делом Скрипаля».
Он добавил, что Россия задавала техсекретариату ОЗХО вопрос, в каких лабораториях предполагается анализировать образцы, полученные в ходе расследования отравления Скрипаля.
"По некоторым косвенным признакам можно предположить, что анализ проводится всего в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО. Но в каких именно, сказать не можем", — пояснил постпред РФ при ОЗХО.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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