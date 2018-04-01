На время нереста вводится запрет на рыбалку

Ограничения на вылов рыбы в водоемах столичного региона вступили в силу с 1 апреля.

Эти ограничения продлятся до 10 июня. Как сообщает Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства , это связано с массовой миграцией и нерестом рыбы.

Особо отмечается, что эта временная норма касается как физических, так и юридических лиц.

— В период нереста разрешается любительское и спортивное рыболовство вне мест нереста, с берега и только одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях лова у одного гражданина. Все остальные орудия и способы лова запрещены. Высокая концентрация рыбы в местах нереста в определенные периоды времени способствует браконьерству, — отметили в Росрыболовстве. Также, по данным Росрыболовства, до 30 апреля действует запрет на вылов рыбы на зимовальных ямах — в местах массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период.

За такие нарушения предусмотрены санкции — причем в рамках как административного, так и уголовного законодательства. Размер штрафа будет зависеть от ущерба, причиненного окружающей среде, и может достигать 300 тысяч рублей.

Основная причина, по которой вводится этот запрет, — за короткое время можно легко лишиться основного стада.

Как отмечают в Росрыболовстве, при вылове весной одной самки щуки среднего размера (2–3 кг) с учетом промыслового возврата от икры водоем через три года недополучит около 30 экземпляров половозрелых щук. Помимо рыбалки, запрет касается и движения по рыбохозяйственным водным объектам столичного региона на маломерных судах любого типа с мотором.

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