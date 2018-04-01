Первоапрельские розыгрыши в спорте

Первое апреля принесло немало сюрпризов любителям спорта. Так, многие из них узнали, что Роберто Карлос «возглавил» «СКА-Хабаровск», а Станислав Черчесов будет руководить «Интером». Также стало известно, что в «Формуле-1» появится новая команда «Красный бык», а на стадионе «Санкт-Петербург» высадят белую траву. RT собрал подборку самых заметных розыгрышей в День смеха. Белая трава в Санкт-Петербурге

Первое апреля во многих странах, в том числе в России , признано Днём смеха. Этот праздник принято отмечать, разыгрывая окружающих. Традиционно не остаётся в стороне и мир спорта. Так, самым серьёзным розыгрышем в этом году отметился «Зенит» . В клубе сняли специальный видеоролик, в котором рассказали, что в ближайшее время на стадионе «Санкт-Петербург» будет высажена полностью белая трава специально для разметки. Якобы клуб в сотрудничестве с японскими учёными на протяжении нескольких лет работал над новым сортом и, в конце концов, пришёл к успешному результату. Сообщается, что загадочной белой травой уже заинтересовались ведущие клубы планеты, и вскоре «Зенит» сможет на ней зарабатывать. Конечно, не обошлось и без кадров целых полей, засаженных данным растением в Японии

Жёстко пошутили над собой в стане аутсайдера РФПЛ «СКА-Хабаровске». После ничьей с «Ахматом» команду покинул главный тренер Ринат Билялетдинов , и в клубе оперативно заявили, что ему на смену придёт… Роберто Карлос! Якобы чемпион мира подписал с хабаровчанами контракт до лета 2019 года.

А одно из СМИ пошло ещё дальше и запустило дезинформацию, согласно которой «СКА-Хабаровск» может возглавить скандально известный эксперт Александр Бубнов . При этом на тренерском поприще трёхкратный чемпион СССР не трудился почти 15 лет. Последним местом его работы был «Икар» из города Сарова , выступавший в первенстве Нижегородской области . Наконец, одну из самых громких шуток футбольным болельщиками подарил известный агент Марко Трабукки. В День смеха он встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и наставником «Интера» Лучано Спаллетти , который пять лет проработал в «Зените». По итогам встречи было принято судьбоносное «решение»: в новом сезоне специалисты поменяются постами. Дескать, итальянец вернётся в Россию и возглавит сборную, а Черчесов займёт место Спаллетти в «Интере».

«Акаи Уши» и теннисист-полярник

В хоккее в настоящий момент проходят решающие матчи Кубка Гагарина, но минское «Динамо» в плей-офф не вышло, а потому располагает свободным временем для первоапрельских шуток. В белорусском клубе запустили информацию о смене герба по примеру футбольного «Ювентуса». Якобы дизайн-студия Артемия Лебедева разработала для минчан новый логотип буквы «Д», причём, он будет отличаться для латинского и кириллического алфавитов. «Графичность, универсальность, оригинальность — вот главные достоинства этого творения современного дизайна. Фирменный стиль будет пронизывать весь визуальный ряд, связанный с «Динамо-Минск» — от оформления клубного автобуса до новой коллекции атрибутики, которая вскоре поступит в продажу», — гласит информация, размещённая на официальном сайте клуба.

В баскетболе в День смеха пошли ещё дальше. В Единой лиге ВТБ заявили о проведении первого в истории турнира драфта. Правда, ближе к вечеру в лиге признались, что это была всего лишь шутка.

В «Формуле-1» работают серьёзные люди, и им, как правило, не до шуток. Зато разыграл фанатов автогонок известный комментатор Алексей Попов . На своей странице в Instagram он заявил о создании в «королевских гонках» новой команды «Акаи Уши» («Красный бык»).

«Хонда», воодушевлённая зимними тестами и желая доказать случайность провала в Мельбурне, попросила «Торо Россо» выставить дочерний коллектив», — написал Попов.

Пилотами новой команды будто бы станут ветераны Себастьян Буэми и Жан-Эрик Вернь, а в следующем сезоне компанию им составит действующий победитель «Инди-500» Такума Сато . «Кстати, по слухам, «Хаас» тоже не прочь заявить дочерний коллектив. «Феррари» в таком случае готова дать позапрошлогодние болиды, но будет настаивать на паре пилотов Джовинацци-Квят. Сам же «Хаас» мечтает о Ньюгартене или Клинте Боуере. Впрочем, время определиться ещё есть. В отличие от «Акаи Уши», «Хаас-Джуниор», скорее всего, стартует лишь в Китае », — добавил Попов. Забавно, но многие читатели поверили комментатору и принялись живо обсуждать перспективы «Акаи Уши» в «Ф-1». Некоторые даже искренне расстраивались, когда понимали, что пост Попова — не более чем шутка.

Не остался в стороне и другой известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев . На своей странице в Instagram он заявил, что планирует баллотироваться на пост руководителя Союза биатлонистов России (СБР) и отметил, что его готовы поддержать «компании-производители майонеза». «Друзья! Пришла пора серьезно укрепить свои позиции в биатлоне! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР! За мной мощная поддержка людей! Спонсоры уже готовы, серьёзные деньги дадут нефтяники, газовики и компании — производители майонеза! Буду руководить. И комментировать! Вместе наведем в биатлоне порядок! Следите за новостями!», — написал Губерниев.

А вот поклонники чешского теннисиста Томаша Бердыха не на шутку перепугались, когда их любимец заявил о завершении спортивной карьеры. «Собираюсь помогать исследователям на полярной станции Мендель в Антарктиде», — написал Бердых в Twitter.