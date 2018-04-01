Рекламе в Instagram: от А до Я

Многие владельцы бизнеса убедились в том, что реклама в сети Instagram работает безупречно, но с оговорками: подобный способ продвижения и увеличения продаж подходит далеко не каждому бизнесу. При заходе в соцсеть — самостоятельно или путем обращения к популярному блогеру — стоит соблюдать некий свод правил, чтобы польза от рекламных действий была максимальной.

В каком направлении движется Instagram в 2018 году?

Конечно, давать сколько-то точные прогнозы едва ли получится — все разработки держатся в строжайшей тайне. Однако некоторые тенденции все же можно прогнозировать, так же как и однозначно ожидать изменений — просто по статистике частоты предыдущих преобразований соцсети.

Stories станут важнее основной ленты

Уже сейчас понятно, что эта тенденция растет — и где граница, совершенно не понятно: уже сейчас истории снимают 300 миллионов человек каждый день, и это число только увеличивается. Пользователи все больше интересуются форматом «здесь и сейчас». Те, кто хотят успеть в него вписаться, должны посвятить время на раздумья о формате короткой исчезающей истории — в настоящий момент никто, наверное, толком не понимает, как это делать правильно.

Возможно, это потребует принципиального пересмотра и самой подачи, и формата блога, если традиционные формы однажды исчезнут вовсе. Вероятно, с прицелом под короткий лаконичный формат будут запущены новые маски, эффекты и стикеры.

Число «заскринивших» истории будет видимым

Сейчас можно увидеть только количество тех, кто просмотрел публикацию, а показатель «заскринивших» введет еще одно ключевое отличие, по которому будет оцениваться эффективность работы блогера. Начала работы этой функции ожидают довольно скоро, а насколько она окажется оправданной — покажет время.

Instagram появятся звонки

Даже странно, что заговорили об этом только сейчас — популярность мессенджеров за последние годы взлетела до небес. Довольно логично, что крупный популярный ресурс однажды захотел бы поглотить пару-тройку конкурентов с миллионными аудиториями, которые предоставляют только возможность связи без опций дополнительных линеек сервисов — от развлекательных до деловых, каковые в данный момент есть у Instagram.

Как сообщает TechCranch, Instagram хочет быть не просто вашей камерой, но и вашим телефоном.

5 популярных сервисов для работы с Instagram

Рассмотрим пятерку популярных и эффективных на сегодняшний день сервисов соцсети Instagram, которые очень облегчают жизнь начинающего или продвинутого пользователя сети. Каждый из них «заточен» под решение конкретной задачи.

Commenter

Один из показателей реальности существования любого блога и, соответственно, его привлекательности для читателей и рекламодателей, является количество комментариев от живых людей. Не слишком добросовестные держатели блогов используют для подобных действий накрутки и ботов, но как раз такое вычисляется очень быстро, и уровень доверия к подобному сетевому персонажу падает безвозвратно. Этот сервис занимается привлечением и модерацией реальных комментаторов, работает по довольно простой схеме.

SocialHammer

Один из самых популярных и крупных облачных сервисов по автоматической раскрутке блогов в Instagram и Вконтакте. Ботов не используют, пользуются только разрешенными и честными приемами и предлагают множество отлично работающих функций: в частности, массфолловинг по хэштегам, геолокации или конкурентам, масслайкинг, рассылка сообщений в директ и даже блокировка ботов. Первые семь дней сервис можно тестировать в бесплатном режиме, а затем, убедившись в его эффективности, вынести средства и выбрать тарифный план в зависимости от задач.

Publicfast

Прозрачная в обе стороны биржа — и для рекламодателя, и для блогера любого уровня. Сам сервис занимается регуляцией отношений между этими полюсами: оценивает уровень и стоимость постов на площадке для размещения рекламы. У блогера всегда есть возможность снизить или повысить цену. Также сервис предлагает возможность размещения представителям бизнеса после получения конкретного запроса. Если обе стороны нравятся друг другу, формируется заказ на размещение рекламного поста, оплата автоматически резервируются на счете заказчика, а исполнитель получает возможность вывести средства в наличные после выполнения задачи.

Sociate

Один из признанных лидеров: платформа включает возможность заказывать рекламу и для заказчиков, и для исполнителей в ведущих соцсетях, в том числе, в Instagram. Исполнителя-блогера довольно легко проверить на качество работы, соответственно, и просчитать эффективность рекламного поста у него на странице. Оплачиваются только те посты, которые появились в оговоренный срок, все отчеты предоставляются автоматически. Тому, кто задачу выполняет и пишет пост, можно в любой момент и без проблем вывести заработанные средства. В оплате в обе стороны могут участвовать не только банковские карты, но и электронные виды денег, что довольно удобно для многих.

LiveDune

Этот сервис платный, но стоит своих денег. В первую очередь, возможностью аналитики любых блогов — что своих, что чужих. Можно увидеть, производились ли накрутки подписчиков и лайков, отследить процент вовлеченности конкретного блогера и вообще собрать любую интересующую вас информацию о конкретной странице. Оплачивать услуги сервиса можно любым удобным способом — картой или электронными деньгами. Тарифы очень гуманные.

На что обратить внимание при работе с соцсетью?

Как выбрать площадку, с которой лидер мнения будет транслировать свою точку зрения на конкретный товар или услугу своим подписчикам? В каких ситуациях разумнее предпочесть блог узкой направленности с относительно небольшим количеством читателей, а когда есть смысл сотрудничать только с ведущими блогерами с миллионной аудиторией? Наконец, как выстраивать с ними отношения, и чем профессиональные блогеры отличаются от любителей?

Численность подписчиков и накрутки

Традиционный подход, при котором работает понятная формула, «чем больше читателей, тем больше людей увидит рекламу», уже устарел. При этом цена за размещение по-прежнему часто зависит от количества фолловеров. Однако принимать во внимание только этот показатель не стоит.

Рекламодатель не может не учитывать этот момент: количество подписчиков, как и степень вовлеченности, могут быть накручены — эти данные не так сложно проверить одним из вышеописанных сервисов.

Рекламодателю важно понимать соотношение реально вовлеченных подписчиков конкретного блога и «мертвых душ». После, исходя из этого, оценивать адекватность стоимости поста, которую блогер запрашивает за размещение рекламы. Этическая сторона вопроса однозначна: насколько вы готовы доверять человеку, который, мягко говоря, приукрашивает реальность?

Подробно эти показатели и их важность для рекламодателя будет освещать спикер «РИФ-2018» Андрей Лебедев , управляющий партнер Digital-агентства Scotch, в своем выступлении «Блогеры и бренд-метрики. Дают ли что-то просмотры и лайки?».

Профессиональные блогеры или любители

Еще один важный момент — является ли блогер профессионалом, который зарабатывает только на своем аккаунте, или же это вовлеченный любитель?

Для профи ведение блога — работа, поэтому относятся они к ней соответственно. Чаще всего это узнаваемый стиль иллюстраций, профессиональная поддержка визажистов и стилистов, хороший уровень фотографий и ожидаемая частота публикаций.

Частота публикаций

Профессиональные блогеры не делают длинных перерывов между публикациями и точно знают, в какое время суток их подписчики наиболее активны с лайками и комментариями. Блоггер при личном общении легко предоставит статистику и посоветует нужный объем и частоту публикаций в зависимости от потребностей заказчика, ведь он напрямую заинтересован в том, чтобы рекламная кампании прошла максимально эффективно.

На форуме «РИФ-2018» о своем опыте взаимодействия с бьюти-блогерами расскажет Марина Сухова из L’Oreal: что поменялось в отношениях бренда с блогерами за последние 2-3 года и чего ожидать в ближайшие 5 ле? Каким должен быть сам бренд, чтобы блогеры активнее шли на контакт? Как выстраивать отношения с ними, чтобы сотрудничество было долгим и плодотворным?

Реклама у профессионала

На бартер в этом случае рассчитывать не стоит — но и закладывать уровень цен на оплату услуг конкретной площадки тоже стоит только после личного общения с владельцем аккаунта. Возможно, из личной симпатии к вам или вашей продукции или услугам вам будет сделана неплохая скидка. Навязать стиль проведения рекламной кампании вряд ли удастся — у человека уже есть свой собственный фирменный стиль и сложившаяся репутация, которой он дорожит.

Не стоит требовать исключительно положительных отзывов о своем товаре или услуге. Во-первых, вы не сможете заставить блогера писать неправду, во-вторых, подписчики его ценят именно за честность и искренность, поэтому гораздо лучше — для рекламодателя, в том числе — если в блоге появится описание того, как все есть на самом деле, без приукрашивания и лишней «карамели». Продуктов вовсе без недостатков, пожалуй, просто не бывает, да и субъективность мнения — это то, за что деньги и платятся, в числе прочего.

Очевидные плюсы: реклама будет максимально естественной и вписанной в формат блога, ей будут очевидно доверять те, кто доверяет мнению блогера, с профессионалами довольно легко разговаривать о деталях, и они привыкли соблюдать оговоренные дедлайны, так что риски сводятся к минимуму.

Отличной иллюстрацией подобных тезисов станет выступление на «РИФ-2018» Валентина Васина из “Альфа-банка” . Он подробно расскажет о кейсе банка с известным профессиональным блогером Юрием Дудем и о том, как общаться со своей аудиторией через блоггеров. Прозвучат ответы на вопросы, которые интересуют довольно большое число бизнесменов: возможно ли конвертировать активность аудитории блогера в продажи банковских продуктов? Почему банкам — и любому другому бизнесу — все же важно работать с блогерами?

Блогеры-любители

Сюда входят звезды разной величины и светские персонажи, которые ведут блог в свое удовольствие и когда захотят: соответственно, аудитория у них куда более разношерстная и не всегда лояльная к самому блогеру. Возраст и социальный статус тоже могут быть очень неоднородными, то есть вычислить «попадание» в нужную рекламодателю целевую аудиторию может быть сложнее.

Разумеется, цены на размещение тут тоже могут оказаться от заоблачных у топовых знаменитостей до вполне вменяемых. Совершенно не факт, что деньги, потраченные на один пост, принесут хотя бы минимальный результат, хотя охват, конечно, будет огромным. Цены на размещение рекламы часто фиксированы: например, у топовых блогеров Instagram это примерно 100 000 рублей за каждый миллион подписчиков.

Не факт, что такой блогер сделает сильную публикацию — хотя ему гораздо проще выставлять требования к формату и стилистике подачи. Другое преимущество — любители порой согласны работать бартером.

Эти и многие другие моменты, касающиеся вопросов взаимодействия бренда с блогерами, можно будет услышать и обсудить во время проведения форума «РИФ-2018» в блоке «Маркетинг влияния: бренды и блогеры — совместная работа». Спикеры поделятся реальными кейсами работы с конкретными лидерами мнений и озвучат свое видение тенденций рекламных кампаний на ближайшие годы.