В Воронеже построят две подстанции скорой помощи

В облздраве отреагировали на «итальянскую забастовку» врачей скорой помощи.

В связи с коллективным обращением медиков облздрав создал комиссию в составе специалистов департамента, территориального фонда обязательного медицинского страхования и областного профсоюза медработников.

После встречи 30 марта специальной комиссии и медиков было принято решение провести проверку, по результатам которой будут рассмотрены параметры коррекции условий работы и оплаты труда сотрудников. В частности, по вопросам укомплектованности бригад скорой медицинской помощи. Ведь именно нежелание работать «по одному» стало причиной «итальянской забастовки».

Для укомплектования бригад двумя специалистами с 1 марта в штатном расписании воронежской скорой медицинской помощи появилось 30 ставок средних медработников.

«Это существенно облегчит условия работы персонала, хотя и не решит проблему дефицита кадров полностью. Текущее финансирование службы скорой медицинской помощи позволяет продолжать комплектовать бригады и обеспечивать материально-техническое сопровождение деятельности (ГСМ, ремонт, медикаменты и др.), но не позволяет обновлять санитарный транспорт и проводить капитальный ремонт служебных помещений. Так, ежегодно служба нуждается в замене порядка 18 автомобилей, а также в текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время рост финансирования службы скорой помощи выше, чем в других сферах здравоохранения, и составляет 22,5% при росте консолидированного бюджета на 16,9%.