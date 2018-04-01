Горожане жалуются на неубранные спиленные ветки

30 марта 2018 года. Улица Ельнинская, 17. Москвичка Анфиса Коломейцева по дороге на работу сфотографировала и прислала в редакцию «Вечерней Москвы» спиленные ветки деревьев.

По ее словам, лежат здесь они с января текущего года. Раньше она гуляла на этом месте со своим мопсом Чарли. Теперь приходится выгуливать его в соседнем дворе.

В управу Коломейцева звонила уже несколько раз, однако действий со стороны местных властей пока никаких нет.

Жильцы дома просят решить проблему.

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