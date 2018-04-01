Откровенное признание: какие секс-игрушки выбирают звезды?

Ничто человеческое им не чуждо: звезды часто рассказывают о своих сексуальных предпочтениях, а вот о любимых секс-гаджетах признаются единицы. Тем не менее, мы вспомнили самые горячие откровения звезд, которые используют вибраторы и другие интимные аксессуары.

Участницы популярной девичьей группы часто откровенничали о своих сексуальных предпочтениях и аксессуарах, которые они смело используют в своей спальне. Конечно, сейчас такими разговорами удивить сложно, но в пик популярности Spice Girls такие разговоры были очень интригующими! Во время интервью с Говардом Стэрном Эмма Бантон удивила всех признанием, что постоянно пользуется вибратором, который несколько лет назад ей подарила подруга по группе Мел Би. Таблоиды сообщали, что певица даже хотела создать свою собственную секс-игрушку.

В свою очередь, другая участница группы Джери Холлиуэлл известна как фанатка «кролика». По её словам, у любимой игрушки есть только один недостаток: она не обнимает после секса.

Вибратор в форме «кролика» покорил сердца (и не только) многих известных дам. В группе поклонниц вибратора — актрисы Ева Лонгория и Линдси Лохан.

«Использование вибраторов рекомендуют женщинам, испытывающим проблемы с получением оргазма во время секса», — комментирует Анна Модерска, секс-консультант и педагог, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory.

Поющая Мисси Эллиот

Звезды часто поют о любви — к желанному человеку, к родителям, жизни. Но Мисси Эллиот, видимо, пошла дальше: в своих композициях темнокожая и горячая Мисси призналась в любви к … вибратору!

В своём хите «Toyz» она хвастается, что у неё целая сумка «игрушек», и мальчики ей не нужны. «У каждой девчонки есть игрушка, у каждой девчонки должна быть игрушка», — поет Мисси. Звезда отдает предпочтение «бабочке», о чем поет в своей песне: «Я держу свою бабочку под рукой, когда ты хочешь, чтоб тебя не беспокоили.»

Британская звезда Кэти Прайс, известная как Джордан, была приглашена на супер-популярное реалити-шоу с участием звезд «Я — знаменитость, заберите меня отсюда!». Вообще, звездам было разрешено взять с собой самые необходимые вещи. Для Кэти «необходимостью» оказался ее любимый вибратор. К сожалению, организаторы шоу отказали звезде, и Прайс отправилась в джунгли с горькими слезами.

Звездная пара: Бейонсе и Джей-Зи Звездная чета Бейонсе и Джей-Зи никогда не скрывали, что любят повеселиться в постели. Некоторое время назад папарацци застали их в одном из лучших эротических магазинов на Манхэттене , где они потратили более 6000 $! Видимо, некоторые новые секс-игрушки были с позолотой.

Прекрасная половина самой сексуальной пары Великобритании Виктория Бекхэм в 2004 году купила вибратор за $ 1,8 миллиона! Такая цена объясняется эксклюзивностью игрушки, которая была выпущена в количестве 10 экземпляров, и, конечно, материалами. Платиновый вибратор был инкрустирован алмазами. Кстати, один экземпляр приобрел Мик Джаггер

«Гаджеты не только для одиноких женщин. Игрушки покупают и мужчины, и женщины, чтобы обогатить свою сексуальную жизнь», — говорит эксперт Анна Модерска.

Рианна не жалеет деньги на свои удовольствия. Во время турне барбадосская красавица посещает эротические магазины во многих городах, оставляя там тысячи и тысячи долларов. Например, в парижском магазине Lovestore она потратила 1500 $ на свечи, эротическое белье и. наручники. Должно быть, у певицы собралась значительная коллекция секс-игрушек.

Звезда Диснея всегда на шаг впереди: она не только вспоминает об увлекательных игрушках, но и демонстрирует их. Однажды Майли порадовала своих поклонников, разместив в Instagram фотографию с 40-сантиметровым дилдо в форме рук, по имени Адонис. Впрочем, певица с удовольствием использует фаллоимитатор в качестве реквизита на концертах и вечеринках.

Заботливая Холли Берри

Холли Берри любит заботиться о себе. Как постоянная клиентка одного из самых известных эротических магазинов The Pleasure Chest, она признается, что «любовь к своему телу можно выразить как посетив тренажерный зал, так и эротический магазин».