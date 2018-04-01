В Совфеде ответили на сравнение России с морским чудовищем

"Мы ж знаем эту методику. Соединенные Штаты стали не только ворами, которые грабят другие страны и народы, они стали кровопийцами — они обогащаются и живут за счет крови. Они своим оппонентам, особенно в военном отношении, говорят, что «у вас закончатся и люди и деньги, а мы напечатаем денег столько, сколько нужно, и всегда найдем достаточно голодных людей, которые за эти бумажки будут идти на смерть.

Эта парадигма запущена. Что касается „морского чудовища“, как они нас назвали, то у нас действительно есть моря, и мы действительно гораздо больше по размеру и возможностям. А политика, которую они сегодня выстраивают в мире, мало того, что безнравственная и контрпродуктивна, она разрушит сами Соединенные Штаты. Это чудовищное поведение этих кровожадных монстров, питающихся кровью разных народов и стран, рано или поздно разорвет их на части. Без какого-то внешнего воздействия или участия. Они на это обречены», — сказал он.