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В Совфеде ответили на сравнение России с морским чудовищем
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В Совфеде ответили на сравнение России с морским чудовищем 

Газета.Ru 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, которая назвала Россию «чудовищем из морских глубин», передает НСН.
"Мы ж знаем эту методику. Соединенные Штаты стали не только ворами, которые грабят другие страны и народы, они стали кровопийцами — они обогащаются и живут за счет крови. Они своим оппонентам, особенно в военном отношении, говорят, что «у вас закончатся и люди и деньги, а мы напечатаем денег столько, сколько нужно, и всегда найдем достаточно голодных людей, которые за эти бумажки будут идти на смерть.
Эта парадигма запущена. Что касается „морского чудовища“, как они нас назвали, то у нас действительно есть моря, и мы действительно гораздо больше по размеру и возможностям. А политика, которую они сегодня выстраивают в мире, мало того, что безнравственная и контрпродуктивна, она разрушит сами Соединенные Штаты. Это чудовищное поведение этих кровожадных монстров, питающихся кровью разных народов и стран, рано или поздно разорвет их на части. Без какого-то внешнего воздействия или участия. Они на это обречены», — сказал он.
"Чудовищем из морских глубин" назвала Россию официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. В ходе брифинга, посвященного высылке российских дипломатов, она выразила сомнение, что этот демарш сделает американские выборы более безопасными, поскольку у Москвы «длинные руки и много щупалец». По словам Науэрт, Россия пыталась влиять на выборы не только в США, но и Мексике, Франции и других странах. Тем не менее, заявила она, высылка российских «шпионов» не повредит Америке.
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