На «пасхальном марше» в Германии высказались против разлада с Россией

Одной из тем прошедшего в Германии традиционного «пасхального марша» за мир и разоружение стал рост напряженности в отношениях Запада и России , сообщает Bild

Издание отмечает, что участники демонстрации выступали против роста напряженности в отношениях Запада и России, против войсковых операций бундесвера за рубежом, особенно в Сирии , против экспорта оружия, а также призывали ликвидировать ядерное оружие. Содержание статьи немецкого таблоида приводит ИноТВ.

В «пасхальном марше» в Мюнхене поучаствовали 800 человек. Они несли транспаранты с надписями «Запрет ядерного оружия», «Тот, кто поставляет оружие, сеет войну и пожинает террор». В аналогичном марше в Аугсбурге приняли участие 100 человек. К «пасхальному маршу» присоединились и жители других немецких городов.

Ораторы, выступавшие на митингах, требовали резко сократить оборонные расходы.

Выступавшие на митингах ораторы требовали не увеличения, а резкого сокращения оборонных расходов. Они также требовали ликвидации ядерного оружия. Это всегда было одним из главных требований на «пасхальных маршах».

Движение за мир зародилось в 1950-е годы. Кульминацией этого тренда в Германии стали протесты в 1980-х годах, когда сотни тысяч людей вышли на демонстрации против двойного решения НАТО и размещения в стране американских ракет средней дальности.