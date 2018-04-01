Кто такой Аман Тулеев. Справка ivbg.ru

Амангельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (ныне Туркменбаши) Туркменской ССР (сейчас Туркмения ) в семье служащего.

В 1964 году окончил с отличием Тихорецкий железнодорожный техникум, в 1973 году — Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», в 1988 году — Академию общественных наук.

Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1.

После окончания учебы в техникуме по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции.

Проходил срочную службу в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. Военная профессия — сапер. После службы вернулся в Мундыбаш на прежнее место работы.

В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги.

С 1973 года по 1978 год — начальник железнодорожной станции города Междуреченска.

С 1978 года по 1985 год работал в Новокузнецке : сначала заместителем, затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985 году был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В 1988 году стал начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе.

В 1990 году Аман Тулеев был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу.

В марте 1990 года стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома. На должности председателя областного Совета народных депутатов проработал до октября 1993 года.

В апреле 1991 года Тулеев баллотировался на пост президента России и занял четвертое место из шести.

С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области.

Геннадия Зюганова. Участвовал в выборах президента РФ в 1996 году. Перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ

В 2000 году на президентских выборах стал четвертым из 11 претендентов.

С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года Аман Тулеев был членом правительства Российской Федерации , министром РФ по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

В июле 1997 года указом президента РФ назначен главой администрации Кемеровской области.

В октябре 1997 года Аман Тулеев был избран губернатором Кемеровской области, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года вновь избран кемеровским губернатором, получив 93,5% голосов.

По представлению президента РФ Владимира Путина 20 апреля 2005 года наделен полномочиями губернатора Кемеровской области сроком на пять лет.

18 марта 2010 года Совет народных депутатов Кемеровской области по представлению президента РФ Дмитрия Медведева единогласно утвердил кандидатуру Тулеева на пост главы региона на очередной срок.

16 апреля 2015 года в связи с истечением срока полномочий губернатора Кемеровской области указом президента РФ Тулеев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора.

13 сентября 2015 года вновь был избран главой Кузбасса, набрав 96,69% голосов.

Аман Тулеев входит в высший совет партии «Единая Россия». Активно занимается научной работой, является автором более двух десятков книг и брошюр, сотен публикаций и выступлений в СМИ. Он имеет два патента на изобретение.

Аман Тулеев — доктор политических наук (2000), профессор; почетный профессор Улан-Баторского университета Монгольской Академии наук . Действительный член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии.

Награжден орденами Почета (1999), «За заслуги перед Отечеством» IV (2003), III (2008) и II степеней (2012), орденом Александра Невского (2014). Имеет более 20 медалей, а также ведомственные награды. Удостоен наград иностранных государств. В 2008 году награжден орденом Русской православной церкви — святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского I степени.

Тулееву присвоены звания «Почетный шахтер», «Почетный железнодорожник». Он является почетным гражданином Кемеровской области, городов Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола.

Аман Тулеев женат, есть сын Дмитрий. Младший сын Тулеева Андрей трагически погиб в мае 1998 года.

Доходы Тулеева за 2016 год составили 5,42 миллиона рублей.

1 апреля 2018 года Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Согласно Уставу Кемеровской области, в случае отставки губернатора исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель. В видеообращении губернатор Кемеровской области заявил, что решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным, подчеркнув, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек. Ответы на главные вопросы о случившейся в Кемерове трагедии вы можете найти здесь