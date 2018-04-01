Станет ли белый аист туристическим символом Беларуси

Нешуточная авторская «тоска по ностальгии» проснулась в первый апрельский день благодаря объявленному с этого месяца в краю голубых озер очередному мозговому штурму «веселых и находчивых». А если абсолютно серьезно: участникам национального конкурса предстоит выбрать туристический бренд страны. На все про все отводится три месяца, сообщает БЕЛТА. В июне состоится общественное голосование, выберут финалистов, затем — заседание экспертного жюри и определение победителя Правда, до утверждения бренда еще предстоит уйма дел. Ведь бренд должен стать не навязчивым графическим изображением, а эмоциональным и информационным символом — уникальным, привлекательным и узнаваемым.

Какой посыл может лечь в основу бренда? Чтобы освежить в памяти наиболее яркие образы «Синеокой», национальное агентство по туризму презентовало исследование имиджа Беларуси внутри страны и за рубежом. Возраст для расспросов был выбран самый туристический: от 16 до 45 лет, пояснил начальник отдела белорусского агентства по туризму Ирина Гордиенко . Мужчин и женщин в список включили практически поровну. 45% респондентов — из стран Европы, 45% — из СНГ, скромнее представлена Азия, Северная и Южная Америка. Что касается местных жителей, то 94% опрошенных — люди той же возрастной категории, чуть больше половины из них — коренные минчане. И две трети из них постоянно путешествуют по стране.

Прежде всего иностранцев попросили перечислить пять опций, которые приходят на ум при упоминании о Беларуси. Почти 40% назвали природу. Затем в памяти возникли незабываемые, судя по всему, драники, гостеприимство жителей, чистота и порядок на улицах страны. Не забыли включить в свои ответы зарубежные гости Беловежскую пущу и ее обитателей — зубров и, конечно, средневековые замки.

Как ни странно, не отличались оригинальностью в своих ответах и белорусы. Природа у них тоже стояла на первом месте, но в ней они, если судить по ответам, чаще любят заглядываться на пролетающих в небе аистов.

При выборе цвета для бренда страны почти половина опрошенных иностранцев предпочли зеленый. Местные жители этот «взгляд со стороны» разделяют, подтверждают опросы. «Мы спросили про цвет, потому что он будет учитываться при визуализации бренда», — пояснила Ирина Гордиенко. Далее в «цветной» палитре у опрошенных идут белый, красный, голубой.

Когда у местных жителей поинтересовались, какие черты белорусского народа им больше всего по душе, они чаще всего называли «доброту, спокойствие и гостеприимство, отзывчивость, трудолюбие и терпимость». Оценивая человеческий потенциал, иностранцы тоже были склонны утверждать, что «белорусы терпеливые, дружелюбные, общительные, вежливые, трудолюбивые и честные». Зато, когда их попросили показать на карте Европы, где проживают эти самые «общительные и вежливые», почти 75% опрошенных с уроком географии не справились.

Пользуются авторитетом за рубежом самолеты «Белавиа» и автомобильная продукция БелАЗа, торговая марка «Милавица», «Коммунарка» и «Белита». А наиболее известными достопримечательностями названы Беловежская пуща, Мирский замок, Брестская крепость, Национальная библиотека, Хатынь и Несвижский замок.

Эксперты проекта «Поддержка устойчивого туризма в Беларуси», финансируемого ЕС , провели свой анализ и выделили сильные стороны, которые помогут развитию туризма в РБ. В их числе: Беловежская пуща и другие национальные парки; биоразнообразие флоры и фауны, присутствие «большой пятерки» Европы: медведей, зубров и лосей, рысей и волков.

К преимуществам республики было отнесено и богатое культурное наследие — архитектурные памятники, ремесла, фольклор и национальная кухня. Эксперты отметили разнообразие отдыха в Беларуси, включая оздоровительные туры и пребывание в санаториях. Но есть и вопросы, над которыми, по мнению европейских экспертов, еще предстоит «поломать голову» специалистам туристической индустрии.